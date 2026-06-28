Broeierige helse nacht boven Limburg: onweer brengt weinig verkoeling, hitte houdt aan

HEERLEN/PARKSTAD – Het was een slapeloze nacht voor veel inwoners van Limburg. De temperatuur bleef ook diep in de nacht hoog, waardoor huizen nauwelijks konden afkoelen. De benauwde lucht zorgde voor een drukkend gevoel en op verschillende plekken trok in de nacht onweer over de provincie. Bliksemflitsen verlichtten de hemel, terwijl de regen op veel plaatsen slechts tijdelijk voor wat verkoeling zorgde.

Ook in Parkstad was de nacht tropisch te noemen. Veel mensen zochten verkoeling met ventilatoren, airco’s of een open raam, maar de warmte bleef hardnekkig hangen. Het onweer zorgde voor indrukwekkende luchten, maar betekende niet direct het einde van de hitte.

De komende dagen blijft het zomers warm. Vandaag lopen de temperaturen opnieuw op tot ruim boven de 30 graden. Ook maandag wordt opnieuw een zeer warme dag verwacht. Dinsdag lijkt voorlopig het warmtepunt van deze periode te worden, met lokaal temperaturen die richting de 35 graden kunnen gaan. Daarbij blijft het benauwd en neemt later opnieuw de kans op onweersbuien toe.

De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat het warmer aanvoelt dan de thermometer aangeeft. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid doen er goed aan voldoende te drinken, zware inspanning te vermijden en verkoeling op te zoeken.

De spectaculaire onweerslucht leverde vannacht wel prachtige beelden op. De donkere wolken, bliksem en lichtflitsen vormden een indrukwekkend schouwspel boven Limburg.

Foto’s: Gerrit Ter Mul

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