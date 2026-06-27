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27 juni 2026

ParkCity Live 2026 staat voor de deur: Heerlen maakt zich op voor een muzikaal festivalweekend

Redactie van PA | Kamilla Kovacs 43 minuten geleden
Bezoekers genieten van ParkCity Live in Park Bekkerveld in Heerlen.

Het publiek zorgt ieder jaar voor een gezellige festivalsfeer tijdens ParkCity Live.
Drukte op het festivalterrein van ParkCity Live.
ParkCity Live trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Park Bekkerveld.

HEERLEN – Nog een week en dan verandert Park Bekkerveld opnieuw in het decor van ParkCity Live. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2026 vindt de nieuwste editie van het populaire festival plaats. De organisatie heeft opnieuw een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten uit binnen- en buitenland.

ParkCity Live is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste pop- en cultuurfestivals van Limburg. Jaarlijks trekt het festival duizenden bezoekers naar Heerlen voor een weekend vol liveoptredens, entertainment en festivalsfeer.

Gevarieerd programma

Festivalbezoekers genieten van live muziek tijdens ParkCity Live.
Jong en oud bezoeken jaarlijks ParkCity Live in Heerlen.

Op de affiche staan dit jaar onder meer BLØF, Son Mieux, Pommelien Thijs, Snelle, Guus Meeuwis, Danny Vera, Davina Michelle, Frenna, Jett Rebel, De Jeugd van Tegenwoordig, The Dirty Daddies, Vengaboys en DJ Paul Elstak. Daarmee biedt ParkCity Live opnieuw een brede mix van pop, rock, hiphop, dance en Nederlandstalige muziek.

Naast de Mainstage zijn er meerdere podia met uiteenlopende muziekstijlen. Ook foodtrucks, bars en diverse activiteiten maken deel uit van het festivalterrein.

Festival uitverkocht

Drukte op het festivalterrein van ParkCity Live.
ParkCity Live trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Park Bekkerveld.

De belangstelling voor ParkCity Live was ook dit jaar groot. De organisatie heeft bekendgemaakt dat het festival volledig is uitverkocht. Bezoekers die alsnog een ticket zoeken, worden geadviseerd gebruik te maken van een veilig officieel doorverkoopplatform.

Parkstad Actueel aanwezig

Ook Parkstad Actueel is tijdens het festival aanwezig om verslag te doen van de optredens, de festivalsfeer en alles wat zich op en rond het terrein afspeelt. Op onze website en socialmediakanalen verschijnen gedurende het weekend foto’s, video’s, en sfeerreportages.

Ben jij erbij? Laat ons weten naar welke artiest jij het meeste uitkijkt.

Foto’s: Kamilla Kovacs

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Redactie van PA | Kamilla Kovacs

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