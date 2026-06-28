Door vroeg broedsucces starten oehoe-excursies op de Sint-Pietersberg dit jaar al in juli

MAASTRICHT – Liefhebbers van natuur en vogels krijgen deze zomer een bijzondere kans om een normaal afgesloten deel van de Sint-Pietersberg te bezoeken. Door het vroege broedsucces van de oehoe organiseert Natuurmonumenten de populaire oehoe-excursies dit jaar al in juli en begin augustus, in plaats van eind augustus en september.

De Sint-Pietersberg wordt sinds 1995 beheerd door Natuurmonumenten. In dit bijzondere kalklandschap leeft onder meer de oehoe, de grootste uil van Europa. Het leefgebied van deze indrukwekkende roofvogel is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar tijdens de excursies mogen deelnemers onder begeleiding van een natuurgids het beschermde gebied betreden.

Wandelen door een uniek natuurgebied

Tijdens de wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van de Sint-Pietersberg, de voormalige kalkwinning en de ontwikkeling van de natuur in het gebied. Ook staat de oehoe centraal. Deelnemers leren meer over de leefwijze van de uil, zijn jachttechnieken en waarom juist dit kalklandschap een geschikte leefomgeving vormt.

Naast de oehoe komen ook andere bijzondere dieren aan bod die in het gebied voorkomen, zoals de muurhagedis, de ijsvogel en de vroedmeesterpad. Onderweg genieten bezoekers bovendien van het kalkgrasland, de steile kalkwanden en de panoramische uitzichten over het natuurgebied.

Vroeger op pad door jonge oehoes

De excursies zijn dit jaar naar voren gehaald omdat de oehoes op de Sint-Pietersberg dit voorjaar vroeg jongen kregen. Tegen de tijd dat de excursies plaatsvinden, zijn deze jonge vogels voldoende ontwikkeld om zich zelfstandig door het leefgebied te verplaatsen. Daarmee sluit de planning beter aan op het broedseizoen en wordt verstoring van kwetsbare, jonge vogels voorkomen.

Volgens Natuurmonumenten biedt dit bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met het leefgebied van de oehoe, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de bescherming van de dieren.

Beperkt toegankelijk gebied

Het leefgebied van de oehoe is slechts zelden toegankelijk voor bezoekers. Alleen onder begeleiding van een boswachter of natuurgids mag dit deel van de Sint-Pietersberg worden bezocht. Daardoor vormen de excursies een bijzondere gelegenheid om een normaal afgesloten gedeelte van het natuurgebied te ontdekken.

Hoewel er geen garantie is dat deelnemers daadwerkelijk een oehoe zullen zien, belooft Natuurmonumenten een unieke natuurervaring in één van de meest bijzondere natuurgebieden van Zuid-Limburg.

Praktische informatie

De excursies vinden plaats op 24, 25, 26 en 31 juli en 1, 2, 7, 8 en 9 augustus. De wandeling start om 10.15 uur bij de ENCI-groeve en duurt ongeveer drie uur. Deelnemers wordt gevraagd een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Deelname is uitsluitend mogelijk met een ticket. Leden van Natuurmonumenten betalen €14,70, niet-leden €21,00. Bezoekers wordt aangeraden een verrekijker of fotocamera mee te nemen.

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