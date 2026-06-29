DOKA Heerlen opent officieel de deuren met expositie en blockparty

HEERLEN – DOKA Heerlen opent na een jaar van voorbereidingen op zaterdag 18 juli officieel de deuren aan de Promenade 43 in Heerlen. De nieuwe werkplaats voor analoge fotografie en expositieruimte vormt een ontmoetingsplek voor fotografen, kunstenaars en liefhebbers van analoge fotografie uit de regio.

DOKA Heerlen is een initiatief van een groep jonge creatievelingen en maakt onderdeel uit van Stichting Werkplaats K. De locatie beschikt over een volledig ingerichte donkere kamer waar analoge foto’s ontwikkeld en afgedrukt kunnen worden. Daarnaast is er een expositieruimte die het afgelopen jaar al onderdak bood aan meerdere goedbezochte tentoonstellingen.

De officiële opening begint om 16.00 uur. Bezoekers krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe faciliteiten en het initiatief achter DOKA Heerlen.

Ter gelegenheid van de opening is ook een nieuwe tentoonstelling te zien. De expositie is samengesteld door Dean Kisters en bestaat uit werk van fotografen die nauw betrokken zijn bij DOKA. Iedere deelnemer presenteert één fotografisch werk, waardoor een gevarieerde community-collectie ontstaat die de verbondenheid binnen de regionale fotografiewereld laat zien.

Vanaf 18.00 uur wordt de opening voortgezet met een blockparty op de Promenade. In samenwerking met Kool Cult, Loose Ankles, Dookie en diverse regionale artiesten staan muziek, cultuur en ontmoeting centraal. Het programma bestaat onder meer uit optredens van lokale rappers, dj’s, breakdancers en skaters. Ook is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de initiatiefnemers en bezoekers.

Met de officiële opening wil DOKA Heerlen een laagdrempelige plek bieden waar analoge fotografie, creativiteit en samenwerking samenkomen. De initiatiefnemers hopen dat de nieuwe locatie uitgroeit tot een ontmoetingsplaats voor zowel beginnende als ervaren fotografen en een waardevolle aanvulling vormt op het culturele aanbod in Heerlen.

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