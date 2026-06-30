WK-droom Oranje voorbij: Marokko schakelt Nederland uit na zenuwslopende strafschoppenserie

De WK-droom van Nederland is voorbij. Oranje is maandagavond uitgeschakeld op het WK 2026 nadat Marokko na een spectaculaire wedstrijd de strafschoppenserie met 3-2 wist te winnen. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, waarna de beslissing vanaf elf meter viel.

Nederland leek lange tijd op weg naar een plek in de volgende ronde. Cody Gakpo zette Oranje in de tweede helft op voorsprong, maar diep in de blessuretijd sloeg Marokko alsnog toe via Issa Diop. Ook in de verlenging bleef een beslissing uit, waarna strafschoppen de doorslag moesten geven. Daar groeide doelman Yassine Bounou opnieuw uit tot de grote held van Marokko.

Einde van het Nederlandse WK

Met de nederlaag komt er abrupt een einde aan het toernooi voor Nederland. De uitschakeling is extra zuur omdat Oranje pas in de absolute slotfase van de reguliere speeltijd de gelijkmaker incasseerde.

Na afloop ontstond direct discussie over de tactiek van bondscoach Ronald Koeman. De Nederlandse ploeg speelde behoudend en wist ondanks de voorsprong de wedstrijd niet definitief naar zich toe te trekken. Ook de toekomst van Koeman als bondscoach staat inmiddels ter discussie.

Marokko schrijft opnieuw geschiedenis

Voor Marokko betekent de overwinning opnieuw een historisch hoofdstuk. Na de indrukwekkende prestaties op het WK van 2022 bewijst de ploeg opnieuw tot de wereldtop te behoren. De Atlasleeuwen hielden het hoofd koel vanaf de strafschopstip en plaatsten zich overtuigend voor de achtste finales.

Wie wordt de volgende tegenstander?

Door de overwinning neemt Marokko de plaats van Nederland over in het knock-outschema. De ploeg speelt op 4 juli in de achtste finales tegen gastland Canada. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de kwartfinales, waar mogelijk Paraguay wacht, afhankelijk van de overige uitslagen.

Het WK gaat verder zonder Oranje

Voor de Nederlandse supporters zit het WK erop, maar het toernooi gaat in hoog tempo verder. De komende dagen worden de resterende wedstrijden in de eerste knock-outronde gespeeld, waarna de achtste finales beginnen. Uiteindelijk strijden de overgebleven landen om een plek in de grote finale van het WK 2026 op 19 juli.

De uitschakeling van Nederland betekent dat opnieuw een favoriet het toernooi vroegtijdig moet verlaten. Voor Marokko leeft de droom van een wereldtitel echter volop verder.

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