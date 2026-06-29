Nieuw Don Bosco-kunstwerk en Willem Schweitzerplantsoen onthuld in Lauradorp

LAURADORP – Lauradorp heeft sinds dit weekend een nieuw kunstwerk ter ere van Don Bosco én een officieel benoemd plantsoen aan de Maastrichterlaan: het Willem Schweitzerplantsoen. Beide onthullingen vonden plaats tijdens het Zomerfestival Lauradorp.

Nieuw kunstwerk voor Don Bosco

Don Bosco heeft jarenlang een belangrijke plek ingenomen in Lauradorp. Het oude beeld verkeerde echter in slechte staat en was aan vervanging toe. De broers Wim en John Smeets, beiden geboren en getogen in Lauradorp, namen daarom het initiatief voor een nieuw kunstwerk.

Met het kunstwerk wilden zij Don Bosco en de salesianen, die tussen 1929 en 1993 actief waren in het dorp, opnieuw een betekenisvolle plek geven. Samen met de gemeente Landgraaf, de gemeentelijke kunstcommissie en kunstenaar Ivon Drummen ontstond een ontwerp dat aansluit bij het Lauradorp van nu.

De gemeente begeleidde het proces, zorgde voor de plaatsing van het kunstwerk en richtte de omgeving opnieuw in. De realisatie werd mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting Laurafonds, Stichting Abel en Stichting Raiffeisenbank.

Kaars als symbool voor hoop en verbondenheid

Het ontwerp van Ivon Drummen bestaat uit een kaars van ongeveer twee meter hoog. Langs de kaars loopt een koord omhoog, met daarop figuren die klimmen, dansen en groeien. Bovenaan staat Don Bosco.

Volgens de kunstenaar verwijst de kaars naar licht, hoop en verbondenheid. De figuren staan symbool voor de vele kinderen die in Lauradorp speelden en werden opgevangen. Het kunstwerk laat zien dat groeien soms met vallen en opstaan gaat, maar dat niemand dat alleen hoeft te doen.

Wethouder Alex Schiffelers noemt het nieuwe kunstwerk passend bij de identiteit van Lauradorp. “Het nieuwe Don Bosco-kunstwerk laat zien waar Lauradorp voor staat: samen groeien, elkaar helpen en vooruitkijken. Ik ben trots dat we dit samen met inwoners en partners hebben kunnen realiseren.”

Plantsoen vernoemd naar Willem Schweitzer

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook de nieuwe naam van het plantsoen onthuld. Het plantsoen aan de Maastrichterlaan werd in 2022 opnieuw ingericht met meer groen, wandelpaden en ruimte voor ontmoeting.

Op voordracht van John Smeets en na positief advies van de Commissie Naamgeving van de Openbare Ruimte kreeg het plantsoen de naam Willem Schweitzerplantsoen.

Willem Schweitzer wordt gezien als een van de grondleggers van Lauradorp en de Limburgse mijnindustrie. Als directeur van de mijnen Laura en Vereeniging speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het dorp. Onder zijn invloed kwamen er bijna duizend woningen en meerdere belangrijke gebouwen tot stand. Daarmee groeide Lauradorp uit tot een hechte gemeenschap.

Tijdens de bijeenkomst werd het officiële naambord onthuld. Ook werd het bord symbolisch overhandigd aan een kleindochter van Willem Schweitzer.

Wethouder Bart Smeets: “Met de naam Willem Schweitzerplantsoen eren we iemand die veel heeft betekend voor het ontstaan en de groei van Lauradorp. Het is mooi dat deze plek nu een naam draagt die past bij de geschiedenis van het dorp.”

Blijvende herinnering voor Lauradorp

De onthulling van het kunstwerk en de nieuwe plantsoennaam vond plaats op het plantsoen bij de voormalige Don Bosco- en H. Theresiakerk. Veel inwoners waren aanwezig om het moment samen te vieren.

Met het nieuwe Don Bosco-kunstwerk en het Willem Schweitzerplantsoen krijgt Lauradorp twee blijvende verwijzingen naar personen en gemeenschappen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en identiteit van het dorp.

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