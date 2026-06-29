Kleine onderneemsters die groot denken op de ondernemers markt van het Grotius College

JONG TALENT IN ACTIE: Kom tot 13:00 uur naar de ondernemersmarkt op het Grotius College!

​HEERLEN – Het bruist vandaag van de energie op het Grotius College in Heerlen! Jonge, enthousiaste ondernemers in spé hebben daar namelijk hun eigen ondernemersmarkt opgezet. En geloof ons: dit wil je niet missen. Je hebt nog tot exact 13:00 uur de tijd om deze lokale toppers te komen aanmoedigen.



​Met kleurrijke affiches en een flinke dosis creatieve reclame trekken de leerlingen vandaag alles uit de kast om hun producten aan de man te brengen. De jeugd is ontzettend actief en het enthousiasme spat ervan af.

​Wat kun je verwachten?



​De leerlingen hebben een heerlijk en gevarieerd aanbod klaargestaan. Loop over de markt en laat je verleiden door onder andere:

​Frisse, gezonde smoothies – Ter plekke klaargemaakt en boordevol vitamines.

​Fluffy pancakes – Warm, goudbruin en de perfecte snack voor de vroege middag.

​En nog veel meer! Er is van alles te proeven, te eten en te kopen.

​Geef ze die kans!

​Dit is hét moment om de ondernemers van de toekomst te steunen. Ze hebben keihard gewerkt aan hun plannen, de marketing en de producten. Door even langs te komen, geef je deze jonge ondernemertjes een welverdiend steuntje in de rug (en jij gaat gegarandeerd met een gevulde maag en een glimlach weer naar huis).



​WANT TO GO?

​Locatie: Het Grotius College, Heerlen

​Tijd: Vandaag tot 13:00 uur



​Toegang: Gratis – neem wel wat zakgeld mee om al dat lekkers te kopen!

​De klok tikt, dus twijfel niet en kom gezellig langs. Tot zo op het Grotius College!

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