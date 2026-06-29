Mindful Stiltewandeling op de Brunssummerheide staat in het teken van ‘Innerlijke rust’

HEERLEN – Even ontsnappen aan de drukte van alledag en bewust tot rust komen in de natuur. Dat is het uitgangspunt van de Mindful Stiltewandeling die op zaterdag 5 september 2026 plaatsvindt op de Brunssummerheide.

Tijdens de ongeveer vier kilometer lange wandeling lopen deelnemers in een rustig tempo en grotendeels in stilte. Door bewust aandacht te besteden aan geluiden, geuren en kleuren in de natuur ontstaat ruimte om te vertragen en volledig aanwezig te zijn in het moment.

Het thema van deze editie is ‘Innerlijke rust’. Volgens de organisatie begint rust vaak met een klein moment waarop verwachtingen en afleiding even naar de achtergrond verdwijnen. Tijdens de wandeling ontvangen deelnemers vier overdenkingskaartjes die aansluiten bij het thema en uitnodigen tot persoonlijke reflectie.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met Limburgse vlaai.

De organisatie noemt verschillende positieve effecten van de wandeling, waaronder meer ontspanning, een heldere blik op wat belangrijk is, een sterkere verbinding met jezelf en een gevoel van verbondenheid met anderen.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 5 september 2026

zaterdag 5 september 2026 Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 12.00 uur Afstand: circa 4 kilometer

circa 4 kilometer Startlocatie: Parkeerplaats De Schaapskooi, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen

Parkeerplaats De Schaapskooi, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen Kosten: € 3,00 per persoon

€ 3,00 per persoon Honden: niet toegestaan

Aanmelden kan via de website van APGEN. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Jos van den Heuvel via jvandenheuvel@apgen.nl of telefonisch via 06-21802806.

De organisatie nodigt iedereen uit die behoefte heeft aan een moment van vertraging, bezinning en ontspanning midden in de natuur.

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