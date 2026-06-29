Limburg behoort tot de zeven meest innovatieve regio’s ter wereld

LIMBURG – Brightlands Limburg behoort officieel tot de zeven meest innovatieve regio’s ter wereld. Dat heeft het Intelligent Community Forum (ICF) bekendgemaakt tijdens de conferentie Top7 Communities of 2026, die dit jaar in Limburg plaatsvindt. In oktober wordt in de Amerikaanse staat Ohio bekend welke regio zich uiteindelijk ‘The Intelligent Community of the Year 2026’ mag noemen.

Naast Brightlands Limburg zijn ook Assai (Brazilië), Bursa Metropolitan Municipality (Turkije), Hilliard (Verenigde Staten), Kingston (Canada), Las Rozas de Madrid (Spanje) en Yunlin County (Taiwan) genomineerd.

Erkenning voor het Brightlands-ecosysteem

Volgens het ICF dankt Brightlands Limburg de nominatie aan de samenwerking tussen de vier Brightlands-campussen. Samen vormen zij een internationaal innovatie-ecosysteem waarin wordt gewerkt aan ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, gezondheidszorg, kunstmatige intelligentie, slimme dienstverlening, duurzame landbouw en voeding.

Het forum noemt Brightlands Limburg daarnaast een internationaal voorbeeld van de zogenoemde triple-helix-aanpak. Daarbij werken kennisinstellingen, ondernemers, bedrijven en overheden nauw samen om innovaties om te zetten in economische groei en maatschappelijke vooruitgang.

Trots in Limburg

Gouverneur Emile Roemer spreekt van een bijzondere erkenning voor de provincie.

“Limburg doet mee met de wereldtop, met de Champions League van innovatie en technologie. Deze uitverkiezing laat zien dat Limburg een belangrijke rol speelt bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.”

Tijdens de bijeenkomst namen gouverneur Roemer en gedeputeerde Stephan Satijn de nominatie officieel in ontvangst.

Ook Satijn noemt de verkiezing een bevestiging van de kracht van de Limburgse innovatie. Volgens hem is de nominatie te danken aan de inzet van ondernemers, onderzoekers, studenten en onderwijsinstellingen die gezamenlijk werken aan technologische vooruitgang en economische ontwikkeling.

Internationale samenwerking

Vorig jaar werd Brightlands Limburg al opgenomen in de lijst van de 21 slimste regio’s ter wereld. Het Intelligent Community Forum is een internationaal netwerk van ruim 200 steden en regio’s die kennis uitwisselen over innovatie, digitalisering en economische ontwikkeling.

Door deelname aan het netwerk wil Limburg blijven leren van internationale voorbeelden en deze kennis inzetten om de provincie verder te ontwikkelen als innovatieve regio met een sterke internationale positie.

In oktober wordt tijdens de wereldfinale in Ohio bekendgemaakt welke van de zeven genomineerde regio’s zich uiteindelijk ‘The Intelligent Community of the Year 2026’ mag noemen.

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