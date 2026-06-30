Extra auditieronde SCHUNCK Academy: meer kansen voor jong muzikaal talent in Parkstad

HEERLEN – Jong muzikaal talent krijgt dit najaar een extra kans om deel te nemen aan de talentprogramma’s van SCHUNCK Academy. Vanwege de belangstelling organiseert SCHUNCK op zaterdag 12 september een extra auditiedag voor het schooljaar 2026-2027. Voor zowel MusicLAB als de Vooropleiding Muziek zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Nieuw is dat vanaf het komende schooljaar ook jongeren van buiten de gemeente Heerlen tegen hetzelfde tarief kunnen deelnemen. Daarmee wil SCHUNCK meer talent uit Parkstad en de rest van de regio de mogelijkheid bieden zich verder muzikaal te ontwikkelen.

“Talent vind je overal”, zegt Patrick Letterle, coördinator Muziek en Dans bij SCHUNCK. “We willen gemotiveerde muzikanten en zangers de kans geven om samen te spelen, podiumervaring op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen. Daarbij kijken we niet alleen naar wat iemand al kan, maar vooral ook naar de motivatie en de ambitie om te groeien.”

Twee talentprogramma’s

Binnen SCHUNCK Academy kunnen jongeren kiezen uit twee verschillende trajecten.

De Vooropleiding Muziek is bedoeld voor deelnemers die zich willen voorbereiden op een vervolgopleiding, zoals het conservatorium of een mbo- of hbo-opleiding in de muziek.

MusicLAB richt zich op jonge muzikanten en zangers die hun talent verder willen ontwikkelen binnen een intensief programma met wekelijkse lessen, repetities en optredens.

De deelnemers krijgen begeleiding van ervaren coaches en werken aan hun techniek, creativiteit en presentatie. Daarnaast nemen zij deel aan workshops van professionals, bezoeken concerten en voorstellingen en doen zij podiumervaring op tijdens gezamenlijke optredens.

Auditie op 12 september

De extra auditieronde vindt plaats op zaterdag 12 september 2026 bij SCHUNCK Muziek en Dans in Heerlen. Deelname aan zowel MusicLAB als de Vooropleiding Muziek begint met een auditie. Daarbij wordt onder meer gekeken naar muzikaliteit, presentatie en motivatie.

Na de auditiedag starten de geselecteerde deelnemers met het talentprogramma in het schooljaar 2026-2027.

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