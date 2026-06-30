Hub Hodinius neemt na 44 jaar afscheid van de politiek en wordt ereburger van Simpelveld

Bijzonder afscheid voor voormalig wethouder na ruim vier decennia bestuurlijke inzet

SIMPELVELD – Na een bestuurlijke loopbaan van maar liefst 44 jaar heeft Hub Hodinius op 23 juni officieel afscheid genomen van de gemeentepolitiek. Tijdens een bijzondere afscheidsbijeenkomst werd niet alleen stilgestaan bij zijn indrukwekkende carrière, maar ontving hij ook de hoogste gemeentelijke onderscheiding: het ereburgerschap van de gemeente Simpelveld.

Met het afscheid komt een einde aan een lange periode waarin Hodinius actief was als commissielid, raadslid, fractievoorzitter en in totaal negentien jaar als wethouder. Gedurende zijn politieke loopbaan zette hij zich in voor uiteenlopende beleidsterreinen, waaronder onderwijs, welzijn, jeugd, sport, cultuur, toerisme, economie, evenementen en het verenigingsleven.

Burgemeester Susanne Scheepers sprak tijdens de bijeenkomst haar grote waardering uit voor zijn jarenlange inzet. Zij omschreef Hodinius als een bestuurder met oog voor de menselijke maat, die altijd het belang van inwoners voorop stelde en mensen wist te verbinden. Vooral de ontwikkeling van kinderen en jongeren had volgens haar een bijzondere plaats in zijn hart.

Grote bijdrage aan Simpelveld en Bocholtz

Onder verantwoordelijkheid van Hodinius werden in de afgelopen decennia tal van projecten gerealiseerd die bijdroegen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van Simpelveld en Bocholtz. Daarbij stond samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties steeds centraal.

Tijdens zijn afscheid keek Hodinius terug op de veranderingen die de gemeente in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Met humor haalde hij herinneringen op aan de periode waarin het gemeentebestuur tijdens de verbouwing van het gemeentehuis vanuit tijdelijke kantoorcontainers werkte.

Ook sprak hij zijn waardering uit voor de samenwerking met gemeentemedewerkers, de buitendienst, collega-bestuurders, raads- en commissieleden. Volgens Hodinius zijn veel resultaten alleen mogelijk geweest dankzij gezamenlijke inzet.

Benoemd tot ereburger

Als blijk van waardering voor zijn uitzonderlijke verdiensten werd Hub Hodinius tijdens de bijeenkomst benoemd tot ereburger van de gemeente Simpelveld. Daarmee spreekt de gemeente haar dank uit voor meer dan vier decennia van betrokkenheid en bestuurlijke inzet.

Hoewel hij afscheid neemt als wethouder, blijft Hodinius nauw verbonden met Simpelveld. Het gemeentebestuur, de gemeenteraad, medewerkers en inwoners spraken hun dank uit voor zijn jarenlange toewijding en wensten hem, zijn vrouw, familie en naasten veel geluk, gezondheid en mooie jaren toe.

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