Kerkrade organiseert vitaliteitsbijeenkomst voor 65-plussers: alles over vitaal ouder worden en valpreventie

Gratis bijeenkomst biedt informatie, beweegactiviteiten en persoonlijk advies voor thuiswonende senioren

KERKRADE – Thuiswonende 65-plussers die graag zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal willen blijven, kunnen op woensdag 9 september terecht bij een speciale vitaliteitsbijeenkomst in ’t Westhoes in Kerkrade. Tijdens de gratis bijeenkomst staan vitaal ouder worden, valpreventie en gezond bewegen centraal.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door The MoveFactory in opdracht van de gemeente Kerkrade en biedt bezoekers een uitgebreid programma met presentaties, een informatiemarkt, beweegactiviteiten en persoonlijk advies van professionals.

Alles over vitaal ouder worden

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst presentaties volgen over gezond en vitaal ouder worden. Daarnaast is er een informatiemarkt waar verschillende organisaties informatie geven over onderwerpen als bewegen, voeding, hulpmiddelen en een gezonde leefstijl.

Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun valrisico te laten testen. Fysiotherapeuten voeren hiervoor verschillende beweegtesten uit en geven persoonlijk advies om de kans op een val te verkleinen. Daarnaast kunnen bezoekers kennismaken met beweegactiviteiten en zich direct inschrijven voor een cursus valpreventie.

Gratis deelname

De vitaliteitsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 september 2026 in ’t Westhoes, aan de Anemonenstraat 16 in Kerkrade.

Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven deel te nemen, wordt de bijeenkomst in twee tijdsblokken georganiseerd:

Ochtend: 10.30 tot 12.30 uur

10.30 tot 12.30 uur Middag: 13.30 tot 15.30 uur

Deelname is gratis en bezoekers ontvangen een kop koffie of thee. Wel is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan door de QR-code op de flyer te scannen of een e-mail te sturen naar valpreventie@themovefactory.nl onder vermelding van ‘Kerkrade’.

Met de bijeenkomst willen The MoveFactory en de gemeente Kerkrade ouderen stimuleren om actief te blijven, hun gezondheid te verbeteren en het risico op een val te verkleinen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

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