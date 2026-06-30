Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026 strijkt neer in historisch Obbicht: vier dagen schutterstraditie, muziek en Limburgse gezelligheid

OBBICHT – Van 16 tot en met 19 juli 2026 staat Obbicht volledig in het teken van het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF). Vier dagen lang vormt het Maasdorp het decor voor schutterstraditie, muziek, wedstrijden en ontmoetingen. Naar verwachting bezoeken zo’n 7.000 mensen het evenement aan de Kasteelweg 1, waar een compleet feestterrein wordt ingericht.

Heel Obbicht leeft toe naar het ZLF

Wie in juli Obbicht binnenrijdt, ziet direct dat het dorp zich opmaakt voor een bijzonder evenement. ZLF-vlaggen kleuren de straten en tientallen vrijwilligers werken al maanden aan de voorbereidingen. Onder de vlag van Stichting ZLF 2026 Obbicht zetten ruim veertig vrijwilligers zich in voor de organisatie. Tijdens het feestweekend worden zij ondersteund door ongeveer 400 vrijwilligers.

Het Zuid-Limburgs Federatiefeest is veel meer dan een schutterswedstrijd. Het evenement staat in het teken van traditie, verbondenheid en het samenbrengen van verenigingen, inwoners en bezoekers uit de hele regio.

Wedstrijden, muziek en activiteiten voor jong en oud

Op het voormalige sportcomplex verrijst een uitgebreid evenemententerrein waar bezoekers vier dagen lang kunnen genieten van onder meer:

Exercitie- en muziekwedstrijden

Schietwedstrijden voor jong en oud

Schoonheidswedstrijden

Een kinderdorp

Horeca en een grote feesttent

Ontmoetingen tussen schutterijen en bezoekers

Programma

Donderdag 16 juli

Het federatiefeest begint met een rondgang door Obbicht, gevolgd door een Heilige Mis in de feesttent. De openingsdag wordt afgesloten met een gezellige kienavond.

Vrijdag 17 juli

Vrijdagmiddag staat volledig in het teken van de jeugd met een groot spellentoernooi voor kinderen uit de regio en de deelnemende schutterijen. In de avond zorgen Wir sind SPITZE!, huis-DJ Nando en DJ Admin voor de muzikale sfeer.

Zaterdag 18 juli

Zaterdag ontmoeten sponsoren, verenigingen en genodigden elkaar tijdens een netwerkbijeenkomst. Daarnaast gaan de wedstrijden verder en verzorgen Duo Big Joe, Erwin en huis-DJ Nando optredens.

Zondag 19 juli

Het hoogtepunt van het weekend is de traditionele optocht van de schutterijen. In vol ornaat trekken zij door de straten van Obbicht. Op het feestterrein zorgen onder andere De Limburgse Boereblaoskapel, Das Tirol Team en Big Benny voor de muzikale afsluiting.

Historische locatie aan de Maas

Obbicht biedt een bijzonder decor voor het federatiefeest. Het evenemententerrein ligt vlak bij de Maas, waar Willem van Oranje in 1568 met zijn leger de rivier overstak aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Volgens historische bronnen rustten zijn troepen destijds in en rondom het kasteel van Obbicht voordat zij hun tocht vervolgden. Langs de Maasdijk herinnert een monument nog altijd aan deze gebeurtenis. Tijdens de optocht marcheren de schutterijen langs deze historische plek.

Gratis toegankelijk

De organisatie heeft ook praktisch alles voorbereid. Bezoekers kunnen gebruikmaken van ruime parkeerterreinen, waarna elektrische shuttlebusjes hen naar het evenemententerrein brengen. Voor buksmeesters is een aparte parkeerplaats direct naast het terrein beschikbaar.

Daarnaast blijft het evenement laagdrempelig:

Gratis entree

Gratis toiletten

Consumptieprijzen gelijk aan die tijdens het OLS

Met een verwachte bezoekersstroom van ongeveer 7.000 bezoekers maakt Obbicht zich op voor een weekend waarin traditie, historie en Limburgse gastvrijheid samenkomen.

Van schuttersfeest tot volksfeest: Obbicht heet heel Zuid-Limburg van harte welkom tijdens het Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026.

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