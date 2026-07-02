Liefde op 443 meter hoogte: hij vroeg haar ten huwelijk op de top van het Empire State Building… daarna werden ze gearresteerd

Voor de meeste mensen is een romantisch diner of een strand de perfecte plek voor een huwelijksaanzoek. Ivan Beerkus dacht daar anders over. Hij ging op één knie op de top van het Empire State Building en vroeg Angela Nikolau ten huwelijk. Even later werd het stel gearresteerd.

Een bijzondere liefdesgeschiedenis

Angela Nikolau (33) en Ivan Beerkus (32) behoren tot de bekendste rooftoppers ter wereld. Jaren geleden begonnen ze ieder afzonderlijk met het beklimmen van hoge gebouwen. Pas later leerden ze elkaar kennen. Hun gezamenlijke passie groeide uit tot een bijzondere liefdesrelatie.

Hun verhaal staat centraal in de Netflix-documentaire Skywalkers: A Love Story. Daarin is te zien hoe liefde, vertrouwen en ambitie samenkomen op de meest spectaculaire locaties ter wereld.

Meer dan alleen durf

Hun sport draait om veel meer dan lef alleen. Voor iedere beklimming bereiden ze zich uitgebreid voor. Ze bestuderen gebouwen, plannen hun route en trainen hun lichaam.

Nog belangrijker is hun mentale kracht. Op honderden meters hoogte is er geen ruimte voor paniek of twijfel. Iedere stap vraagt volledige concentratie en vertrouwen in elkaar. Juist die combinatie maakt hun prestaties zo uitzonderlijk.

Aanzoek op de Empire State Building

Voor hun nieuwste stunt beklommen Angela en Ivan illegaal de spits van het Empire State Building in New York. Op ongeveer 443 meter hoogte ontvouwden ze een vredesbanner met de tekst:

“When the power of love beats the love of power, the world knows peace.”

Vervolgens ging Ivan op één knie. Angela zei vol overtuiging “ja”.

Kort daarna hield de politie het tweetal aan. Zij worden verdacht van onder meer huisvredebreuk en roekeloos gedrag.

Liefde boven alles

Of je hun acties bewondert of afkeurt, hun verhaal laat zien hoeveel discipline, voorbereiding en wederzijds vertrouwen nodig zijn om dit soort prestaties te leveren. Hun liefde ontstond op grote hoogte en kreeg op een van de beroemdste gebouwen ter wereld een nieuw hoofdstuk.

Bekijk hieronder de instagram van het bijzondere duo.

https://www.instagram.com/angela_nikolau

https://www.instagram.com/beerkus

Door: Lidia Carreno

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