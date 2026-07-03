Hart voor Heerlerheide gestart: nieuwe ontmoetingsplek opent deuren in Bie Os

Heerlerheide – In ontmoetingswinkel Bie Os aan de Wannerstraat is een nieuwe kerkelijke initiatief gestart: Hart voor Heerlerheide. Sinds zondag 7 juni zijn wijkbewoners en andere geïnteresseerden hier elke zondagmiddag welkom voor ontmoeting, bezinning en samenzijn.

Feestelijke aftrap met grote opkomst

De eerste bijeenkomst trok bijna vijftig bezoekers, variërend van buurtbewoners tot betrokkenen en nieuwsgierigen. De sfeer werd omschreven als warm, hoopvol en feestelijk. Voorganger Hetty van den Heuvel en dominee Ed van Hoof kijken met dankbaarheid terug op deze start.

“Er waren mensen die voor het eerst deelnamen aan een gebed. Sommigen werden geraakt door een lied, anderen vonden steun in de preek,” aldus de initiatiefnemers.

Een plek voor rust en verbinding

Met de naam Hart voor Heerlerheide willen de initiatiefnemers hun betrokkenheid bij de wijk onderstrepen. Heerlerheide kent verschillende sociale uitdagingen, en juist daarom wil de kerk een laagdrempelige plek bieden waar mensen tot rust kunnen komen.

“Wij willen samen het leven delen, met iedereen die op ons pad komt,” zegt Hetty van den Heuvel. “Een plek waar mensen hun verhaal kunnen delen met God én met elkaar.”

Iedereen welkom op zondagmiddag

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats en staan open voor iedereen die behoefte heeft aan rust, ontmoeting of verdieping.

Praktische informatie

Wanneer: elke zondagmiddag

elke zondagmiddag Inloop: vanaf 15.30 uur

vanaf 15.30 uur Start: 16.00 uur

16.00 uur Locatie: Bie Os, Wannerstraat 9, Heerlen

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Hetty van den Heuvel via 06-16 60 41 90 of per e-mail via hetty@kvdn.nl.

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