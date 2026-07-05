ParkCity Live dag 2 barst los: Kirchroa Tropical krijgt Dance Area plat

ParkCity Live dag 2 is in volle gang en de sfeer zit er uitstekend in. Op Park Bekkerveld genieten bezoekers zondag van muziek, gezelligheid en volop vermaak voor jong en oud. Een van de opvallende momenten van de middag kwam van Kirchroa Tropical, dat de Dance Area volledig meekreeg.

Kirchroa Tropical stond zondagmiddag op het programma in de Dance Area van ParkCity Live en maakte die verwachtingen meer dan waar. Vanaf de eerste beats zat de stemming er goed in. De polonaise ging door de zaal, het publiek zong uitbundig mee en de energie sloeg zichtbaar over van podium naar bezoekers.

Tijdens het optreden presenteerde Kirchroa Tropical bovendien een nieuw liedje. Ook dat viel goed in de smaak bij het publiek. De herkenbare Parkstadse knipoog, feestelijke sound en aanstekelijke interactie zorgden ervoor dat de Dance Area al vroeg op de dag veranderde in één groot feest. Hey “enne”

ParkCity Live bewijst ook op dag twee waarom het festival zo geliefd is in de regio. Met optredens verspreid over verschillende podia, waaronder de Mainstage, Dance Area, Tent van Lex en Disco Stage, is er voor iedere bezoeker iets te beleven. Op het zondagprogramma staan onder meer Davina Michelle, Danny Vera, The Dirty Daddies, BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig, Paul Elstak & Friends, Vengaboys, Jebroer en Outsiders.

De sfeer op het festivalterrein is gemoedelijk en uitgelaten. Families, vriendengroepen en muziekliefhebbers genieten samen van een dag vol live muziek, dans en entertainment. En hoewel er al flink gefeest is, heeft ParkCity Live nog een hele avond te gaan.

Met de kixe set van Kirchroa Tropical als een van de feestelijke hoogtepunten van de middag belooft de tweede festival dag nog veel moois in petto te hebben.

Foto’s: Kamilla Kovacs

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