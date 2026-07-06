Einde van de duplexwoningen in de Directeur Evertsstraat in Kerkrade

Het einde van de duplexwoningen in de Directeur Evertsstraat De sloop in de Directeur Evertsstraat gaat voorspoedig. Van de tweede duplex woonblok staat nog een gedeelte overeind. Het zijn in totaal 6 woonblokken die gesloopt worden. Het straatbeeld wordt ineens anders en het uitzicht verder. Mensen die hier sinds 1962 hebben gewoond hebben nooit gemopperd over een te kleine woning. Ook de kinderrijke gezinnen niet. Ze wisten toen niet beter en waren blij dat ze een dak boven hun hoofd hadden. Ook in de jaren zestig was de woningnood nijpend. In de woonblokken woonden ook gezinnen uit het Nederlandstalige Indonesië. Ze waren gevlucht voor dictator Soekarno.

De vluchtelingen kregen toen voorrang op een woning en werk. De gemeente Kerkrade bood deze gezinnen dus een veilige haven, een vaste baan met een goed inkomen én een splinternieuw dak boven het hoofd. Ik ken het gezin Smit, die in deze bekrompen woningen maar liefst met zeven kinderen woonden. De gezinnen van Indonesische afkomst waren vrijwel allemaal kinderrijk.

De mannen werkten veelal als lasser, daar was toen goed geld mee te verdienen.

Een buurtbewoner liet weten dat je geen betere buur dan hen kon hebben. Hun kookkunst was toen ongekend in Kerkrade en de reuk van de kruiden bleef hangen.

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