Gemeente Simpelveld: wees voorbereid en gebruik betrouwbare bronnen bij noodsituaties

De gemeente Simpelveld roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om situaties zoals stroomuitval, uitval van internet of water, extreem weer, cyberaanvallen of andere onverwachte gebeurtenissen.

Steeds meer websites, sociale mediakanalen en particuliere initiatieven besteden aandacht aan onderwerpen zoals noodpakketten, stroomuitval en zelfredzaamheid. Dat laat zien dat veel mensen nadenken over hun voorbereiding. Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente dat online informatie niet altijd volledig, actueel of juist is.

Voor en tijdens een noodsituatie is betrouwbare informatie belangrijk. De gemeente adviseert inwoners daarom om informatie altijd te controleren en vooral gebruik te maken van officiële kanalen van de overheid en de veiligheidsregio.

Betrouwbare informatie is onder meer te vinden via NL-Alert, Rijksoverheid.nl, Nederlandveilig.nl, Denkvooruit.nl, Zuidlimburgveilig.nl en de website en communicatiekanalen van de eigen gemeente. Voor inwoners van Zuid-Limburg is ook de Zuidlimburgveilig-app een belangrijk kanaal. Via deze app kunnen inwoners officiële waarschuwingen, actuele informatie en praktische tips ontvangen bij incidenten en noodsituaties in de regio.

De overheid adviseert inwoners om voorbereid te zijn op situaties waarin zij tijdelijk zonder stroom, water of internet kunnen komen te zitten. Een noodpakket, een noodplan en duidelijke afspraken met familie, buren of vrienden kunnen daarbij helpen. De landelijke campagne Denk Vooruit wijst inwoners op het belang van een noodpakket, een noodplan en het bespreken van afspraken met mensen in de omgeving.

Ook Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de gemeenten in de regio besteden aandacht aan voorbereiding op noodsituaties. Via Zuidlimburgveilig.nl is informatie te vinden over hoe inwoners 72 uur veilig kunnen blijven en wat zij kunnen doen bij bijvoorbeeld stroomuitval.

De gemeente Simpelveld benadrukt dat voorbereid zijn vandaag begint. Door gebruik te maken van betrouwbare bronnen en vooraf praktische maatregelen te nemen, weten inwoners beter wat zij kunnen doen als er een noodsituatie ontstaat.

Foto: Lidia Carreno Photography

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