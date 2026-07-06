Heuvels en Helden haalt bijna 43.000 euro op voor kankeronderzoek in Limburg

De organisatie achter Heuvels en Helden heeft het opnieuw voor elkaar gekregen. De eerste editie onder de nieuwe naam heeft zaterdag 4 juli maar liefst €42.989 opgebracht voor kankeronderzoek in Limburg.

Heuvels en Helden is de vernieuwde naam van het evenement dat eerder bekendstond als Five4Five. Onder die naam werd al meerdere jaren geld opgehaald voor Kankeronderzoekfonds Limburg. Dit jaar kreeg het evenement een nieuwe naam, maar het doel bleef hetzelfde: mensen in beweging brengen voor kankeronderzoek in de eigen regio.

Rond de 250 deelnemers kwamen zaterdag in en rondom Valkenburg in actie. Zij wandelden, fietsten, gravelden of liepen hard door het Limburgse heuvelland. De opbrengst gaat naar Kankeronderzoekfonds Limburg.

Start in Valkenburg

Het evenement vond plaats vanaf het Shimano Experience Center in Valkenburg. Deelnemers konden kiezen uit verschillende routes door het Limburgse landschap.

Onderweg was er niet alleen ruimte voor sportieve inzet, maar ook voor bezinning. Bij Château St. Gerlach konden deelnemers stilstaan bij iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Op kaartjes werden namen, wensen en persoonlijke gedachten geschreven.

Een van de kaartjes kwam van Ilse Sleebe. Zij haalde met haar actie ook het hoogste bedrag op. Op haar kaartje schreef zij onder meer dat zij dankbaar was dat zij er die dag bij mocht zijn. Ook bedankte zij iedereen die bijdroeg aan de strijd tegen kanker.

Dat moment raakte precies de kern van Heuvels en Helden: in beweging komen, herdenken, steunen en het leven vieren.

Onderzoekers deden zelf mee

Ook vanuit de onderzoekswereld was de betrokkenheid groot. Vijf teams van Maastricht UMC+ en MAASTRO deden mee aan Heuvels en Helden.

Daarmee werd niet alleen geld opgehaald voor kankeronderzoek. Onderzoekers kwamen zelf ook letterlijk in beweging voor hun eigen onderzoek en voor patiënten in Limburg.

Burgemeester Prevoo op de riksja

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg gaf het evenement een extra bijzonder tintje. Hij fietste mee op een riksja door Valkenburg om geld in te zamelen.

Dat deed hij met veel enthousiasme. Volgens de organisatie had hij eigenlijk nog wel langer willen doorfietsen, terwijl er nog een rij mensen klaarstond om met hem mee te gaan.

Feestelijke afsluiting

Na afloop werd het leven gevierd op het festivalterrein bij het Shimano Experience Center. Met optredens van Wir Sind Spitze! en DJ Admin kreeg Heuvels en Helden een feestelijke afsluiting.

De combinatie van sport, bezinning, saamhorigheid en muziek maakte de dag bijzonder voor deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers.

“Precies wat we voor ogen hadden”

Fondsenwerver Marcel Bourgonje van Kankeronderzoekfonds Limburg kijkt tevreden terug op de eerste editie onder de nieuwe naam.

“Het was precies wat we met Heuvels en Helden voor ogen hadden,” zegt Bourgonje. “Mensen in beweging brengen voor kankeronderzoek, ruimte maken voor emotie en bezinning, maar óók samen het leven vieren. Dat vijf onderzoeksteams van Maastricht UMC+ en MAASTRO meededen, maakt deze editie extra bijzonder. En met bijna 43.000 euro mogen we spreken van een prachtig resultaat.”

Ook voorzitter Rik Koppens spreekt van een geslaagde doorontwikkeling van Five4Five.

“Heuvels en Helden is de doorontwikkeling van Five4Five, maar zaterdag voelde het meteen als een nieuw begin,” aldus Koppens. “De sfeer, de routes, de betrokkenheid van deelnemers en sponsoren, het moment bij Château St. Gerlach en de feestelijke afsluiting: alles kwam samen. Volgend jaar doen we dit zeker weer.”

De opbrengst van Heuvels en Helden komt ten goede aan kankeronderzoek in Limburg via Kankeronderzoekfonds Limburg.

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