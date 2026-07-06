Trump, een rode kaart en België: WK-duel krijgt plots een politiek randje

De achtste finale tussen de Verenigde Staten en België heeft er ineens een opvallend verhaal bij. Niet alleen op het veld wordt het spannend, ook buiten de lijnen is er genoeg te bespreken. De rode kaart van de Amerikaanse spits Folarin Balogun werd namelijk opgeschort, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich ermee zou hebben bemoeid.

En alsof dat nog niet genoeg stof tot praten geeft, is België de volgende tegenstander van de Verenigde Staten. Voor voetballiefhebbers in Parkstad en de rest van de Euregio is dat natuurlijk extra interessant. België ligt om de hoek, de Rode Duivels zijn voor velen geen verre WK-ploeg, maar bijna buren.

Rode kaart met staartje

Balogun kreeg rood in de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina. Normaal gesproken betekent een directe rode kaart automatisch een schorsing voor de volgende wedstrijd. Daardoor leek de Amerikaanse aanvaller het duel met België te moeten missen.

Maar daar kwam verandering in. FIFA besloot de schorsing op te schorten, waardoor Balogun toch inzetbaar is tegen België. Volgens verschillende internationale media gebeurde dat nadat Trump contact had gezocht met FIFA om de zaak onder de aandacht te brengen. FIFA zou de straf niet volledig hebben geschrapt, maar wel voor een jaar hebben opgeschort. Daardoor mag Balogun spelen, zolang hij zich in die periode niet opnieuw misdraagt.

België niet blij

Aan Belgische kant werd verbaasd gereageerd op het besluit. De Belgische voetbalbond zou de beslissing van FIFA kritisch bekijken en onderzoeken welke stappen mogelijk zijn. Begrijpelijk, want België bereidde zich voor op een Amerikaanse ploeg zonder Balogun. Nu staat de spits er plots tóch bij.

Het geeft het duel meteen extra lading. Niet alleen gaat het om een plek in de kwartfinale, ook hangt er nu een discussie boven de wedstrijd over regels, invloed en sportieve eerlijkheid.

Euregio kijkt mee

Voor Parkstad is deze wedstrijd extra leuk om te volgen. België is voor onze regio geen voetbalver-van-ons-bedshow. Vanuit Heerlen, Kerkrade, Landgraaf of Brunssum ben je sneller bij de Belgische grens dan bij sommige uitwedstrijden in Nederland.

Dat maakt de clash tussen de Verenigde Staten en België ineens ook een beetje een Euregio-verhaal. De Rode Duivels hebben in Zuid-Limburg genoeg sympathisanten, kenners, critici en gelegenheidsfans. En laten we eerlijk zijn: als België op een WK speelt, kijkt de buurman mee.

Trump als twaalfde man?

De vraag is nu natuurlijk: wordt Balogun de man van de wedstrijd, of wordt Trump achteraf de meest besproken naam? In Amerika zal men vooral blij zijn dat de spits erbij is. In België zal men zich afvragen hoe stevig de regels eigenlijk zijn als een president zich ermee gaat bemoeien.

Voor de neutrale kijker levert het in ieder geval een heerlijk verhaal op. Een rode kaart, een telefoontje, een geschorste schorsing en daarna België als tegenstander: het WK heeft weer eens bewezen dat voetbal nooit alleen maar voetbal is.

België tegen Amerika, met extra peper

Sportief gezien wordt het sowieso een interessant duel. De Verenigde Staten spelen in eigen land en willen voor eigen publiek verder komen. België wil laten zien dat het zich niet van de wijs laat brengen door rumoer buiten het veld.

Voor voetballiefhebbers in Parkstad en de Euregio is het dus simpel: dit is er eentje om voor te gaan zitten. Niet alleen vanwege de wedstrijd, maar ook vanwege alles eromheen.

Want één ding is zeker: als België wint, zal er aan deze kant van de grens met een brede glimlach worden nagepraat. En als Amerika wint met Balogun op het veld, dan is de discussie over die rode kaart voorlopig nog lang niet voorbij.

De foto’s zijn (satire) en gemaakt door AI.

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