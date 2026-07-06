Leergeld Parkstad blijft onmisbaar voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen

In Parkstad groeien veel kinderen op in gezinnen waar geldzorgen het dagelijks leven beïnvloeden. Dat betekent soms dat een kind niet mee kan op schoolkamp, niet kan sporten, geen laptop heeft of geen fiets om naar school te gaan.

Juist meedoen op school en in de vrije tijd is belangrijk voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen. Voor veel kinderen is dat vanzelfsprekend. Voor een groeiende groep gezinnen in Parkstad is dat helaas niet zo.

Stichting Leergeld Parkstad ondersteunt deze gezinnen, zodat kinderen niet buitenspel komen te staan. In 2025 konden ruim 5.800 kinderen rekenen op hulp van de stichting. Daarmee bleef Leergeld Parkstad opnieuw een belangrijk vangnet voor gezinnen in de regio.

Praktische hulp die direct verschil maakt

De hulp van Leergeld Parkstad is praktisch en gericht op het dagelijks leven van kinderen. In 2025 werden duizenden voorzieningen verstrekt. Het ging onder meer om schoolspullenpassen, digitale oefenprogramma’s, bijdragen voor overblijfkosten, sport, cultuur, fietsen, laptops en deelname aan activiteiten.

Ook ontvingen veel kinderen ondersteuning voor welzijnsvoorzieningen. Denk aan contributies, kleding, attributen, vakantiekampen, speeltuinabonnementen en andere vormen van meedoen.

Nieuw in 2025 was dat ruim 700 kinderen en begeleiders, mede dankzij donateurs, een theatervoorstelling konden bezoeken. Zulke ervaringen zijn meer dan alleen een uitje. Ze dragen bij aan zelfvertrouwen, sociale contacten en het gevoel erbij te horen.

Ruim 17.000 voorzieningen toegekend

In 2025 werden bij Leergeld Parkstad 24.422 voorzieningen aangevraagd. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2024. Uiteindelijk werden 17.477 voorzieningen toegekend, een stijging van 2 procent.

De meeste toegekende voorzieningen vielen onder onderwijs. In totaal ging het om 5.490 onderwijsvoorzieningen. Daarnaast werden 2.710 voorzieningen op het gebied van welzijn toegekend, 2.373 voor sport en 1.018 voor cultuur. Ook waren er 5.886 overige voorzieningen.

Enkele concrete cijfers uit 2025 laten zien hoe groot de behoefte is. Zo werden 3.891 schoolspullenpassen verstrekt, 381 laptops toegekend en 5.185 verjaardagsdozen beschikbaar gesteld. Ook werden 1.136 fietsen toegekend. Daartegenover stonden 939 beschikbare fietsen, waardoor een tekort van 197 fietsen ontstond.

Samenwerking als basis

Samenwerking vormt de basis van het werk van Leergeld Parkstad. Gemeenten, provincie en Rijk financieren het grootste deel van de ondersteuning. Daarnaast maken landelijke fondsen en lokale donateurs extra voorzieningen mogelijk.

Leergeld Parkstad werkt onder meer samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&. Via dit digitale loket kunnen ouders en intermediairs aanvragen doen voor verschillende voorzieningen.

Door deze gezamenlijke inzet kan Leergeld Parkstad maatwerk bieden en inspelen op individuele situaties van gezinnen.

Een jaar van verandering

Het afgelopen jaar stond voor Leergeld Parkstad in het teken van continuïteit in een periode van verandering. Binnen de organisatie vonden wisselingen plaats, waaronder een nieuwe bestuursvoorzitter en een opnieuw ingevulde coördinatorfunctie. Ook veranderde de samenstelling van het vrijwilligersbestand.

Ondanks deze ontwikkelingen bleef het werk doorgaan. De inzet van medewerkers en vrijwilligers zorgde ervoor dat kinderen tijdig ondersteuning kregen.

Kinderarmoede blijft een grote zorg

Het werk van Leergeld Parkstad vindt plaats tegen een achtergrond van groeiende zorgen over kinderarmoede. Onderzoek laat zien dat kinderen die opgroeien in armoede vaker onzekerheid ervaren en hun toekomst minder positief beoordelen.

Tegelijk is het beleid rond inkomensondersteuning in beweging. Dat zorgt voor onzekerheid over de ontwikkeling van armoedebestrijding. Ook Leergeld Parkstad merkt dat. Donateurs willen hun bijdragen vooral inzetten voor directe hulp aan kinderen, terwijl uitvoeringskosten toenemen.

Daarnaast wordt het moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Hun inzet blijft juist essentieel voor het werk van de organisatie.

Financiële onzekerheid richting de toekomst

Vooruitkijkend verwacht Leergeld Parkstad een periode met financiële en maatschappelijke onzekerheid. Gemeentelijke bezuinigingen en beleidswijzigingen kunnen invloed hebben op gezinnen met lage inkomens. Daardoor kan ook de vraag naar ondersteuning veranderen.

Een belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente Landgraaf heeft aangekondigd de samenwerking met Leergeld Parkstad per 2027 te beëindigen. De stichting onderzoekt welke gevolgen dit kan hebben voor het bereik en de financiering.

Toch blijft de doelstelling onveranderd: voorkomen dat kinderen buitengesloten raken.

Alle kinderen moeten kunnen meedoen

Met de inzet van vrijwilligers, medewerkers, partners en donateurs blijft Stichting Leergeld Parkstad zich inzetten voor gelijke kansen. Want wanneer kinderen kunnen meedoen, vergroot dat hun kansen voor de toekomst.

En dat is niet alleen belangrijk voor het kind zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.

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