Laat je meevoeren door de krachtige klanken van 95% Mortel van Cie. du Coin

Van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 6 september vindt de 35ste editie van zomerfestival Cultura Nova plaats in Parkstad. Tien dagen lang staat Heerlen en omgeving in het teken van bijzondere voorstellingen, cross-overs en culturele ontmoetingen op verrassende locaties.

Ook Simpelveld en Voerendaal maken deel uit van het programma. Op zaterdag 5 september om 19.00 uur strijkt het Franse straattheater- en muziekgezelschap Cie. du Coin neer op de Markt in Simpelveld met de voorstelling 95% Mortel. Een dag later, op zondag 6 september om 16.00 uur, is de voorstelling te zien bij Furenthela in Voerendaal. De toegang is gratis.

Muziek, beweging en ontmoeting

Wat gebeurt er wanneer dromen botsen met de werkelijkheid, maar de hoop blijft bestaan? Met 95% Mortel geeft Cie. du Coin daarop een energiek en verrassend antwoord. De Franse performers combineren koperblazers, percussie, beweging en interactie tot een muzikale straatvoorstelling die klein begint en uitgroeit tot een krachtige gezamenlijke ervaring.

De voorstelling verbeeldt de dromen, successen, teleurstellingen en tegenslagen van een generatie die de wereld wilde veranderen. Een generatie die moest erkennen dat de tijd soms sneller verandert dan zijzelf, maar die blijft geloven in verbeelding, schoonheid en verandering.

Gratis voorstelling in de openlucht

Met opzwepende muziek, speelse interactie en een flinke dosis optimisme laat 95% Mortel zien dat reageren soms belangrijker is dan oplossen. Het resultaat is een voorstelling vol energie, humor en menselijke warmte die nog lang blijft nazinderen.

Speeldata

Zaterdag 5 september | 19.00 uur

Markt, Simpelveld

Zondag 6 september | 16.00 uur

Furenthela, Voerendaal

Duur: 60 minuten

Toegang: gratis

Fotocredit: Cultura Nova/Gemeente Simpelveld

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