DOKA.Heerlen opent feestelijk aan de Promenade

Op zaterdag 18 juli opent DOKA.Heerlen officieel aan de Promenade 43 in Heerlen. De expositieruimte is na maanden hard werken weer in gebruik. Ook de donkere kamer is bijna klaar.

Met DOKA.Heerlen krijgt de stad een nieuwe werkplaats voor analoge fotografie. Hier draait het niet om snelle digitale beelden, maar om aandacht, ambacht en echtheid.

Bezoekers kunnen er straks zelf fotorolletjes ontwikkelen en foto’s afdrukken in de doka. Ook komen er workshops voor mensen die dit willen leren.

Exposities met analoge fotografie

In de expositieruimte is elke maand een nieuwe tentoonstelling te zien. De exposities bestaan alleen uit analoge fotografie.

Iedereen kan de tentoonstellingen gratis bezoeken op zaterdag- en zondagmiddag. Het programma staat op het Instagramaccount van DOKA.Heerlen.

De officiële opening is op 18 juli om 16.00 uur. Cultuurwethouder Theo de Groot opent DOKA.Heerlen. Dit moment is alleen voor genodigden.

De opening is ook de start van de nieuwe foto-expositie Kop of Munt. Deze tentoonstelling bestaat uit foto’s uit de community van DOKA.

Brickparty met livemuziek

Vanaf 18.00 uur is er een Brickparty op de Promenade, voor het pand van DOKA.Heerlen.

Er is livemuziek van DOOKIE, $KEER & BOO$, EIJER, KIJK EEN ST*R, ASTRO, ELLMATIC en DJ BENOAHEN.

Ook staat er een miniramp van LOOSE ANKLES. Pizza’s worden gebakken door ALAN.

De toegang is gratis.

DOKA.Heerlen is onderdeel van Werkplaats K. Het initiatief werd mogelijk gemaakt door Frisse Wind Heerlen, Rosas Donamus, gemeente Heerlen en Kool Cult.

Fotocredit: Werkplaats K.

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