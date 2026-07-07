Beleef de magie van mergel tijdens MergelZomer 2026 in Valkenburg

Van 1 juli tot en met 6 september 2026 staat Valkenburg in het teken van MergelZomer. Tijdens dit zomerprogramma komen natuur, cultuur, historie en avontuur samen. Bezoekers ontdekken het mergelstadje op een bijzondere manier, zowel boven als onder de grond.

Mergel is al eeuwenlang verbonden met Valkenburg. Het landschap, de grotten, de ondergrondse gangen en het erfgoed vertellen samen het verhaal van deze bijzondere steensoort. Tijdens MergelZomer komt dat verhaal tot leven met activiteiten voor jong en oud.

Ontdek, beleef en verwonder

De hele zomer zijn er activiteiten waarmee bezoekers Valkenburg op een andere manier kunnen ervaren. Denk aan wandelingen door eeuwenoude grotten, mergelkunst, openluchtfilms en historische evenementen.

Een greep uit het programma

MergelFest vindt plaats op 18 en 19 juli. Tijdens dit evenement staat het ambacht van mergelbewerking centraal. Bezoekers zien live demonstraties van mergelcarvers en blokbrekers, ontdekken oude technieken en kunnen zelf creatief aan de slag tijdens workshops.

MergelMovies is te beleven op 16 en 17 juli, 6 en 7 augustus en 21 en 22 augustus. Bezoekers genieten van openluchtfilms op bijzondere locaties, waaronder de Kasteelruïne Valkenburg. Zodra de avond valt, vormen de historische muren het decor voor een sfeervolle filmavond.

Valkenburgsche Fakkeltochten vinden plaats op 8 juli en 6 september. Tijdens deze avondwandeling gaan bezoekers terug naar 1885, toen VVV Het Geuldal begon met het organiseren van fakkeltochten door Valkenburg. De route voert langs historische straatjes, ondergrondse mergelgangen en verrassende plekken.

Middeleeuws Ridderkampement is te bezoeken op 22 en 23 augustus en op 5 en 6 september. De Kasteelruïne komt dan tot leven met ridders, jonkvrouwen, demonstraties en verhalen uit de Middeleeuwen.

MergelMissie is een interactieve speurtocht door Valkenburg. Deelnemers lossen puzzels op, zoeken naar verborgen details en proberen de code van de schatkist te kraken.

Een zomer vol verhalen

Naast de speciale evenementen nodigt MergelZomer bezoekers uit om Valkenburg verder te ontdekken. Wandel of fiets door het glooiende landschap, bezoek de beroemde mergelgrotten, ontdek culturele locaties of geniet van een voorstelling in het Openluchttheater.

Overal speelt mergel een hoofdrol. Bezoekers ervaren hoe deze steensoort het landschap en de geschiedenis van Valkenburg heeft gevormd.

MergelZomer is een uitnodiging om te vertragen, te ontdekken en je te laten verrassen door alles wat Valkenburg bijzonder maakt.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Bok Events Valkenburg, BIZ Valkenburg en gemeente Valkenburg aan de Geul.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op www.mergelzomer.nl.

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