Wellington Brass Band arriveert in Kerkrade voor WMC-optreden in de Rodahal

Wellington Brass Band, onder leiding van David Bremner, arriveerde met een bus van Almere naar Abdij Rolduc waar de Nieuw-Zeelandse Brass Band om 15.00 uur arriveerde. Het WMC in Kerkrade maakt deel uit van hun programma van de Europatoer, want Wellington Brass Band behoort tot de absolute top van de brassbandwereld in Nieuw-Zeeland.

Zaterdag 11 juli vanaf 14.00 uur barst de strijd in de Concertdivisie los in de Rodahal, waar op deze dag alle topbands het verplichte werk uitvoeren. Zondag 12 juli spelen ze om 11.40 uur hun vrije programma in deze zelfde divisie in de Rodahal.

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