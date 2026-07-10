Zeventien korpsen trokken donderdagavond door de binnenstad van Kerkrade om het Wereld Muziek Concours feestelijk te openen.

De parade werd druk bezocht en was een lust voor oog en oor. De absolute blikvanger waren voor mij de Blue Devils uit de Verenigde Staten. Met hun krachtige muziek, spectaculaire show en de perfect synchroon optredende mannelijke én vrouwelijke majorettes wisten zij het publiek van begin tot eind te boeien. De indrukwekkende lichtshow maakte het optreden compleet. Het was een show die diepe indruk maakte en ongetwijfeld nog lang zal worden herinnerd.

Meer dan 12.000 toeschouwers genoten van de kleurrijke openingsparade. De afsluiting was voor de Bicycle Showband Crescendo uit Opende. Al spelend en fietsend reden de muzikanten in strakke formaties door de straten van Kerkrade. Het leverde een verrassend en spectaculair slot op, waarvoor veel applaus klonk.

Toen de laatste muzikanten uit het zicht verdwenen, hoorde ik langs de kant meerdere mensen zeggen: “Jammer dat het alweer voorbij is.” Dat was misschien wel het mooiste compliment van de avond. De openingsparade was een prachtig voorproefje van een Wereld Muziek Concours dat de komende dagen Kerkrade opnieuw volledig in het teken van muziek, show en beleving zal zetten.

About The Author