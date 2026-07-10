Passagier gewond na losraken vliegtuigraam tijdens Ryanair-vlucht

Een Ryanair-vlucht van Thessaloniki in Griekenland naar Memmingen in Duitsland is vrijdag kort na vertrek teruggekeerd nadat tijdens de vlucht een cabineruit losraakte. Het vliegtuig landde veilig op de luchthaven van Thessaloniki. Eén passagier kreeg na aankomst medische hulp.

Volgens verklaringen van passagiers werd een 61-jarige man door de plotselinge drukverandering gedeeltelijk richting de opening getrokken. Medereizigers, onder wie zijn vrouw, zouden hem hebben vastgehouden en terug de cabine in hebben geholpen. Ryanair heeft deze precieze gang van zaken niet afzonderlijk bevestigd.

Door het incident viel de cabinedruk weg en kwamen de zuurstofmaskers naar beneden. Uit vluchtgegevens blijkt dat het toestel een hoogte van ongeveer 16.000 voet had bereikt voordat de piloten besloten terug te keren.

De gewonde passagier is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens mediaberichten liep hij onder meer schaaf- en wrijvingswonden op. Over zijn actuele toestand is nog geen volledige officiële medische verklaring gepubliceerd.

De oorzaak van het losraken van de ruit wordt onderzocht. In sommige berichten wordt gesproken over een mogelijk losgeraakt vliegtuigonderdeel, maar dit is nog niet officieel vastgesteld. Ryanair regelde een vervangend toestel om de overige passagiers alsnog naar Duitsland te brengen.

Lees ook

About The Author