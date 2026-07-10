Parkstad investeert opnieuw in sterke en toekomstbestendige winkelgebieden

Stadsregio Parkstad Limburg stelt vanuit de derde Regio Deal Parkstad Limburg opnieuw geld beschikbaar voor de versterking van winkelgebieden. In de tweede subsidietranche ontvangen vier bestaande retailprojecten samen ruim € 982.000 aan aanvullende financiering.

Met deze bijdrage kunnen de projecten doorgaan ondanks gestegen kosten. Daarnaast ontstaat ruimte om nieuwe kansen te benutten en de plannen verder te versterken.

Onderdeel van de Regio Deal Parkstad Limburg

De investering valt onder de themalijn Winkelgebieden van de derde Regio Deal Parkstad Limburg. Binnen deze themalijn werken Parkstad, het Rijk en verschillende projectpartners samen aan een integrale gebiedsaanpak.

Het doel is om de brede welvaart in kwetsbare wijken en kernen te versterken. Na deze tweede tranche blijft ongeveer € 118.000 beschikbaar voor een derde en laatste subsidieronde. Naar verwachting wordt deze ronde in het najaar opengesteld.

Regionale en lokale impact

Richard de Boer, portefeuillehouder Regio Deal Parkstad, zegt over de toekenning:

“Onze langjarige regionale retailaanpak werpt zijn vruchten af. Door gerichte investeringen in Simpelveld, Schaesberg, Kerkrade-Oost en Schinveld kunnen projecten worden gerealiseerd die nu klaar zijn voor uitvoering. Het zijn projecten die impact hebben op de regio als geheel, maar ook lokaal van grote betekenis zijn.”

Centrumplan Simpelveld

Het centrum van Simpelveld krijgt een kwaliteitsimpuls. De bijdrage uit de Regio Deal maakt het mogelijk om voormalig winkelvastgoed te herstructureren en te transformeren. Hierdoor ontstaat ruimte om het kernwinkelgebied verder te versterken.

Daarnaast is de gemeente van plan het tankstation uit het centrum te verplaatsen. Ook zijn er plannen voor woningbouw en voor het vergroenen van de openbare ruimte.

Voormalige Albert Heijn-locatie in Schaesberg

De voormalige Albert Heijn-locatie aan de rand van het kernwinkelgebied in Schaesberg krijgt een nieuwe bestemming. Met de bijdrage uit de Regio Deal kan de gemeente Landgraaf het pand verwerven.

Het plan is om de detailhandelsbestemming te laten vervallen en het gebouw een maatschappelijke functie te geven. Daarmee wordt een langlopend traject rond de herstructurering van het supermarktlandschap in Landgraaf afgerond.

Retailcluster Kerkrade-Oost en Rolduckerveld

HEEMwonen ontvangt een bijdrage voor de eerste fase van een nieuw wijkwinkelcluster in Kerkrade-Oost. Het project sluit aan bij de bredere gebiedsontwikkeling van Rolduckerveld.

Het doel is om winkels te concentreren in de directe omgeving van het bestaande winkelcluster aan de Hertogenlaan. Daarmee moet een sterker voorzieningenniveau, een compactere retailstructuur en een leefbaarder Kerkrade-Oost ontstaan.

Revitalisering van de kern Schinveld

De herontwikkeling van de kern Schinveld gaat een volgende fase in. Met de bijdrage kan de gemeente Beekdaelen de transformatie van voormalige winkelpanden in de Beekstraat voortzetten.

Leegstaand winkelvastgoed krijgt daarbij nieuwe functies. Zo wordt verder gewerkt aan een compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig centrum.

Samen investeren in de winkelstructuur

Alexander Geers, voorzitter van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme, zegt:

“Met deze projecten investeren we opnieuw in de winkelstructuur van Parkstad. Samen met onze projectpartners versterken we het investeringsklimaat voor ondernemers. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners ook in de toekomst kunnen rekenen op een sterke voorzieningenstructuur.”

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