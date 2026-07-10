Zuid-Limburg oefent met noodsteunpunten bij langdurige uitval van stroom en communicatie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en acht gemeenten hebben de afgelopen twee weken praktijkoefeningen gehouden met noodsteunpunten. Tijdens vier oefendagen is getest hoe inwoners toegang kunnen houden tot betrouwbare informatie, hulp en ondersteuning wanneer elektriciteit, internet en mobiele telefonie langdurig uitvallen.

Aan de oefeningen deden ruim honderd medewerkers, vrijwilligers, acteurs en waarnemers mee. De deelnemende gemeenten waren Beek, Beekdaelen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Simpelveld, Sittard-Geleen en Stein.

Hans Verheijen, burgemeester van Sittard-Geleen en voorzitter van de regionale stuurgroep Weerbare Samenleving, benadrukt het belang van een goede voorbereiding:

“Juist wanneer voorzieningen die we vanzelfsprekend vinden wegvallen, moet de overheid zichtbaar en bereikbaar blijven. Dat vraagt meer dan een plan op papier. Deze pilot laat zien hoe we als regio samen bouwen aan een aanpak waarop inwoners kunnen vertrouwen als het er echt toe doet.”

Praktijksituaties oefenen

Tijdens de oefeningen kregen de deelnemers te maken met verschillende nagebootste hulpvragen. Zo meldde iemand dat een buurvrouw van de trap was gevallen, terwijl 112 niet bereikbaar was. Ook werd geoefend met situaties waarin een dochter haar alleenwonende vader niet kon bereiken, een mantelzorger hulp zocht voor iemand die afhankelijk is van elektrische medische apparatuur en een ondernemer vragen had over de gevolgen van uitgevallen pinbetalingen, internet en telefonie.

Deze situaties maakten duidelijk welke vragen en problemen kunnen ontstaan wanneer de gebruikelijke communicatiemiddelen langdurig niet beschikbaar zijn.

Wat is een noodsteunpunt?

Een noodsteunpunt is een fysieke locatie waar inwoners tijdens een langdurige storing terechtkunnen. Zij kunnen er betrouwbare informatie krijgen, een spoedmelding doen, signalen uit hun buurt of dorp doorgeven en hulpvragen en hulpaanbod met elkaar verbinden.

Het noodsteunpunt vormt daarmee een schakel tussen inwoners, gemeenten en hulpdiensten wanneer reguliere communicatie niet mogelijk is.

Uit de oefeningen bleek dat een noodsteunpunt niet alleen een locatie met noodstroom nodig heeft. Ook duidelijke werkafspraken, heldere verantwoordelijkheden en goede samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en het regionale coördinatiepunt zijn belangrijk.

Voorbereiding op langdurige uitval

De samenleving is sterk afhankelijk van elektriciteit, internet en mobiele telefonie. Langdurige uitval van deze voorzieningen kan gevolgen hebben voor inwoners, ondernemers, zorgorganisaties en overheden.

Daarom werken de zestien gemeenten in Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Zuid-Limburg binnen het project Weerbare Samenleving samen aan een betere voorbereiding op langdurige uitval van vitale voorzieningen.

De pilot Noodsteunpunten is een van de projecten binnen deze regionale aanpak. De ervaringen uit de praktijkoefeningen worden de komende maanden verwerkt in de verdere ontwikkeling van de regionale werkwijze. Ook worden de bevindingen gedeeld met het Rijk als bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van noodsteunpunten.

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