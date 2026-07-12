Viva la Vida Run keert terug naar Kerkrade

Atletiekvereniging Achilles-Top en Beleef Kerkrade organiseren op zondag 27 september de zevende editie van de Viva la Vida Run. Het hardloopevenement draait om bewegen, beleven en gezelligheid, met daarnaast voldoende ruimte voor het wedstrijdelement.

De voorinschrijving is inmiddels geopend en loopt tot en met 20 september.

Parcours door de Anstelvallei

Het licht glooiende parcours voert grotendeels door het natuurgebied Anstelvallei. De start en finish liggen op de Markt in het centrum van Kerkrade.

Op de wedstrijddag is het wedstrijdsecretariaat gevestigd in café De Aftrap aan de Markt.

Wedstrijdprogramma

Het programma begint om 10.30 uur met de 10 kilometer voor mannen en vrouwen. Daarna volgen de 500 en 1.000 meter voor pupillen, junioren C en D en deelnemers aan de scholierenlopen.

Om 12.15 uur start de 5 kilometer voor senioren en junioren A en B. Om 12.25 uur staat een extra scholierenloop van 3 kilometer op het programma voor jongens en meisjes van middelbare scholen.

Alle deelnemers ontvangen na de finish een herinneringsmedaille.

Voor hardlopers, recreanten en bedrijven

De Viva la Vida Run is toegankelijk voor zowel actieve wedstrijdlopers als recreatieve deelnemers. Ook bedrijven kunnen met teams deelnemen en zo aandacht besteden aan een gezond en sportief werkklimaat.

Naast de hardloopafstanden staat er een wandeling van ongeveer 10 kilometer op het programma.

Na afloop kunnen deelnemers bij de finish onder meer genieten van vlaai of fruit.

Meer informatie is te vinden op de website van de Viva la Vida Run. Voorinschrijven kan via Inschrijven.nl en is mogelijk tot en met 20 september.

Headerfoto is ter illustratie en niet van Viva La Run.

About The Author