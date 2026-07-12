Een uurtje in de kloosterbibliotheek van Klooster Wittem

De bijzondere houten kloosterbibliotheek van Klooster Wittem is een bekende plek in de regio. In de bibliotheek staan naar schatting 40.000 boeken. Tijdens deze middag krijgen bezoekers de kans om meer over de collectie te horen en zelf een kijkje te nemen op de boekengalerijen.
Na een korte uitleg over de bibliotheek en de verzameling is er tijd om rond te kijken en enkele boeken ter hand te nemen. Vanwege de hoogte van de galerijen is deze activiteit minder geschikt voor mensen met hoogtevrees.
Data
Donderdag 30 juli 2026
Woensdag 12 augustus 2026
Tijd
14.00 tot 15.30 uur
Kosten
€ 3 per persoon
Aanmelden
Via telefoonnummer 043 450 1741 of via de agenda op de website van Klooster Wittem.
Deelnemers verzamelen zich bij de receptie van het klooster.
Locatie
Klooster Wittem
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem
Headerfotocredit: Website Klooster Wittem
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