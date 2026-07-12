Goud voor Showband Corio Heerlen

Op het WMC Kerkrade heeft Showband Corio Heerlen een fantastische prestatie geleverd en een gouden medaille behaald!

Op het WMC Kerkrade heeft Showband Corio Heerlen een fantastische prestatie geleverd en een gouden medaille behaald

De vereniging nam op de snikhete zaterdag deel aan de wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion. Met een vrijwel nieuw orkest wist de band in de eerste divisie marsparade de hoogste score uit hun clubgeschiedenis neer te zetten: maar liefst 88,71 punten.Hoewel ze daarmee net niet de allerhoogste dagscore van het hele deelnemersveld pakten, gingen de muzikanten dolgelukkig en met een welverdiende gouden plak op zak terug naar Heerlen. Voorzitter en dirigent Raymond Starmans reageerde direct na afloop apetrots en liet weten dat de hoogste score ooit met deze jonge groep een geweldige prestatie is. Na het harde werken in de hitte kon het feest voor de muzikanten eindelijk beginnen.

© Peter Trompetter Fotografie

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