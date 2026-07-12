Doe mee aan de Langeberg Ladies Cup 2026 in Brunssum

Schrijf je team in voor de vijfde editie van de Langeberg Ladies Cup. Op vrijdag 28 augustus 2026 staat het sportpark van s.v. Langeberg in Brunssum volledig in het teken van damesvoetbal, sfeer en gezelligheid.

De Langeberg Ladies Cup is onderdeel van het jaarlijkse Langeberg Summerfest. Dit evenement combineert sport met een feestelijke afsluiting. Daarom is het toernooi niet alleen leuk voor fanatieke voetbalsters, maar ook voor vriendinnenteams en samengestelde teams.

Er is plaats voor maximaal twintig teams. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Veel wedstrijden en weinig wachttijd

De Langeberg Ladies Cup is bedoeld voor speelsters vanaf 16 jaar. Teams spelen in een 5-tegen-5-format. Ieder team staat in het veld met vier speelsters en één keepster.

De organisatie kiest voor een toernooivorm met veel wedstrijden en weinig wachttijd. Daardoor blijven teams actief en is er gedurende de hele avond voldoende speeltijd.

Een team mag uit maximaal acht speelsters bestaan. Speelsters hoeven niet allemaal lid te zijn van dezelfde voetbalvereniging. Ook vriendinnenteams en teams met speelsters van verschillende clubs zijn welkom.

Feestavond na het voetbaltoernooi

Na de laatste wedstrijden is het tijd voor de feestavond. Deze gezellige afsluiting gaat traditioneel door tot in de late uurtjes.

De Ladies Cup is daardoor een mooie combinatie van voetbal, teamgevoel en ontspanning. Bovendien is het toernooi een ideale voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 28 augustus 2026

Starttijd: tussen 18.30 en 19.00 uur

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Spelvorm: 5 tegen 5

Teamgrootte: maximaal acht speelsters

Kosten: € 30 per team

Inclusief: één drankje per speelster

Maximumaantal teams: twintig

Inschrijven kan tot: zondag 23 augustus 2026

Let op: vol is vol. Vroeg aanmelden wordt daarom sterk aangeraden.

Prijzen

De beste drie teams ontvangen de volgende prijzen:

Eerste plaats: 60 consumpties en een beker

Tweede plaats: 40 consumpties

Derde plaats: 20 consumpties

Schrijf je team in

Wil je meedoen aan de Langeberg Ladies Cup 2026? Schrijf je team dan op tijd in.

Damesvoetbalteams uit Brunssum, Zuid-Limburg en de omliggende regio zijn van harte welkom. Ook vriendinnenteams en samengestelde teams kunnen deelnemen.

Gebruik de knop hieronder om je team direct aan te melden.

Schrijf je team in

Heb je vragen over het toernooi, de inschrijving of het programma? Stuur dan een e-mail naar:

toernooiensummerfest@svlangeberg.nl

Locatie

s.v. Langeberg

Brunssum

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