Opera Compact heeft de eerste repetitieperiode van Carmen afgerond. De afgelopen weken werkten de cast, het creatieve team en de productie intensief aan een nieuwe locatievoorstelling van de bekende opera van Georges Bizet.

Na deze eerste repetitiefase gaat het gezelschap kort met zomerpauze. Vanaf 17 augustus worden de repetities hervat in Equine Park Hulsberg. Op deze bijzondere locatie is de voorstelling vanaf 29 augustus te zien tijdens Cultura Nova.

Eerste repetities in Maastricht

Dankzij de gastvrijheid van Toneelgroep Maastricht konden de eerste repetities in Maastricht plaatsvinden. Voor regisseur Eva Custers was deze periode extra bijzonder: Carmen is haar eerste operaregie.

“Deze paar weken vlogen voorbij. Misschien klinkt het een beetje cliché, maar het voelde helemaal niet als werken. Met een heel fijn team hebben we een gemeenschappelijke taal gevonden en dat werkt enorm inspirerend. Na alle voorbereidingen komt de opera nu echt tot leven. Dat is wat repeteren zo bijzonder maakt.”

Jong talent en ervaren makers

Volgens artistiek leider Sybrand van der Werf brengt de productie jong talent en ervaren artiesten samen.

“Kwaliteit en ontdekking gaan hand in hand. We hebben samen gezocht, gemaakt en aangescherpt. Nu is het tijd om alles even te laten bezinken, zodat we na de zomer de bijzondere mogelijkheden van de locatie optimaal kunnen benutten. Dat maakt de ervaring compleet, voor ons én voor het publiek.”

Repetities gaan verder in Hulsberg

Na de zomer verhuist de productie naar Equine Park Hulsberg. Daar komen de zangers, het orkest en de techniek voor het eerst samen op de locatie waar de opera ook daadwerkelijk wordt opgevoerd.

Van der Werf verwacht dat de combinatie van muziek, spel en omgeving voor een bijzondere ervaring zal zorgen.

“De intimiteit van de orkestbezetting en de publieksopstelling, gecombineerd met de weidsheid van de locatie, maken dit zonder twijfel tot een onvergetelijke ervaring.”

De repetitiefoto’s geven alvast een eerste kijkje achter de schermen. Wat begon in de repetitieruimte krijgt straks verder vorm op het zand van de manege, waar muziek, spel en locatie samenkomen.

Carmen is van 29 augustus tot en met 6 september te zien in Equine Park Hulsberg. De productie is een coproductie van Opera Compact, de gemeente Beekdaelen, Parkstad Limburg Theaters en Cultura Nova. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Cultura Nova.

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