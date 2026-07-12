Van Volbeat tot Moby: Bospop dendert door en maakt zich op voor een zinderende finale

Bospop heeft Weert dit weekend opnieuw veranderd in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van rock, metal, pop en blues. Na twee festivaldagen vol grote namen, stevige gitaren en opvallende shows is het festival vandaag nog volop bezig. De 44e editie van Bospop duurt tot en met zondag 12 juli op het evenemententerrein Weert-Noord.

Biohazard brengt zijn stevige liveshow naar Bospop in Weert. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Fotograaf Martijn Lieffers van Earplugged.nl legde tijdens de eerste festivaldagen verschillende artiesten vast. Onder anderen Floor Jansen, Airbourne, Biohazard, Within Temptation, Steel Panther en Volbeat stonden vrijdag op het programma. Op zaterdag betraden onder meer Moby en ZZ Top het podium.

Moby tijdens zijn optreden op Bospop in Weert. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Stevige start met rock en metal

De vrijdag stond nadrukkelijk in het teken van het stevigere werk. Floor Jansen, Airbourne, Biohazard, Steel Panther en Within Temptation zorgden voor een gevarieerd programma, waarna Volbeat de eerste festivaldag als headliner afsloot.

ZZ Top brengt zijn karakteristieke bluesrock naar Bospop. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

De combinatie van Nederlandse acts, internationale rockbands en uitgesproken podiumshows gaf de openingsdag een herkenbaar Bospop-karakter. De foto’s van Martijn Lieffers brengen de energie op en rond het podium dichtbij en tonen zowel de artiesten als de intensiteit van hun optredens.

Within Temptation brengt symfonische rock naar Bospop in Weert. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Moby en ZZ Top op zaterdag

Ook zaterdag kende een programma met verschillende muzikale stijlen. De legendarische Amerikaanse rockband ZZ Top bracht zijn karakteristieke bluesrock naar Weert. Later op de avond was het de beurt aan Moby, die als headliner de tweede festivaldag afsloot. Ook Kaiser Chiefs, Kensington, Clouseau, Razorlight en Triggerfinger stonden zaterdag op het programma.

Steel Panther zorgt voor een opvallende en uitbundige show tijdens Bospop. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Daarmee liet Bospop opnieuw zien dat het festival niet uitsluitend om harde rock draait. Klassieke rock, alternatieve muziek, pop en elektronische invloeden kregen ieder een plek in het programma.

Floor Jansen tijdens haar optreden op Bospop in Weert. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Bospop is vandaag nog niet voorbij

Op zondag 12 juli gaat Bospop verder met de derde en laatste festivaldag. Op het programma staan onder anderen Lenny Kravitz, Anouk, Counting Crows, Chris Isaak, OMD, Palaye Royale, Fantastic Negrito, The Rumjacks en Jett Rebel. Lenny Kravitz sluit het festival als laatste headliner af.



Volbeat tijdens de krachtige liveshow op Bospop 2026 in Weert. Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

Wie dacht dat het muzikale hoogtepunt na Volbeat, Moby en ZZ Top al voorbij was, krijgt vandaag dus nog een volledig festivalprogramma voorgeschoteld. Met grote internationale namen en bekende Nederlandse artiesten werkt Bospop toe naar de finale van een driedaags muziekweekend in Weert.

Foto: Martijn Lieffers / Earplugged.nl

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