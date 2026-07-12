Muzikaal vuurwerk en een emotioneel eerbetoon op WMC Fringe

Interview met Eveline:

Het WMC Fringe festival bracht gistermiddag een enorme dosis energie en passie naar de Markt in Kerkrade. Tussen 15.00 en 18.00 uur stroomde het plein vol voor een prachtig muzikaal programma, verzorgd door de getalenteerde docenten, cursisten en partners van SMK Muziek & Dans.

Verschillende ensembles beten de spits af, waarna de middag eindigde met een spectaculaire en bonte afsluiter: Música Mundial. Onder de bezielende leiding van topmuzikanten May Peters en Thomas Böttcher bracht dit speciaal voor het WMC samengestelde gezelschap van alle leeftijden een geweldige mix van blazers, zang en percussie. Het hoofddoel spatte van het podium af: pure verbinding en het overbrengen van puur plezier in muziek maken.

Voor tromboniste Eveline Aretz kreeg dit optreden echter een heel diepe, emotionele lading. Slechts een dag na het overlijden van haar vader, Heins Aretz op 78-jarige leeftijd, stond zij vastberaden op het podium. Als echte laatbloeier begon Eveline pas op haar 52ste met haar eerste trombonelessen, maar gistermiddag bracht zij, omringd door haar medemuzikanten, een prachtig en krachtig muzikaal eerbetoon aan haar vader.

Heins was een bekend en geliefd gezicht in de Kerkraadse gemeenschap, onder andere door de vele jaren waarin hij als schoolmeester op de voormalige Zonschool klaarstond voor generaties kinderen. Het werd een gedenkwaardige middag op de Markt, waar diepe rouw, persoonlijke trots en de verbindende kracht van muziek elkaar vonden in een ademloos luisterend Kerkrade.

© Peter Trompetter Fotografie

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