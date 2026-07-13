Bospop sluit af met contrasten: van vurige rock tot vertrouwde klassiekers

WEERT – De laatste dag van Bospop 2026 bracht zondag verschillende generaties en stijlen samen. Op het festivalterrein in Weert-Noord wisselden theatrale rock, synthpop, Americana en Nederlandse eigenzinnigheid elkaar af. Met onder anderen Palaye Royale, Jett Rebel, Chris Isaak, Counting Crows, OMD, Anouk en afsluiter Lenny Kravitz stond er een breed programma op de drie podia.

Chris Isaak tijdens zijn optreden op de slotdag van Bospop 2026 in Weert. Foto: Martijn Lieffers.

Palaye Royale zorgde voor een van de meest energieke optredens van de dag. De band beperkte zich niet tot het podium, maar zocht nadrukkelijk het contact met het publiek. De zanger bewoog voortdurend over het podium, terwijl de gitarist meerdere keren naar beneden ging om tussen de bezoekers verder te spelen.

Palaye Royale zorgt voor een energieke show tijdens Bospop 2026. Foto: Martijn Lieffers.

Zelfs tijdens het optreden nam hij de tijd om een handtekening uit te delen. Het leverde een dynamische show op die goed paste bij de festivalsfeer. Ook Jett Rebel maakte er een uitgesproken optreden van.

Bijschrift:

Jett Rebel brengt kleur en energie naar het podium van Bospop 2026. Foto: Martijn Lieffers.

Chris Isaak koos voor een meer gestileerde aanpak. In pak en met zijn herkenbare witte gitaar presenteerde hij een strak opgebouwde show. Het optreden kwam zorgvuldig geregisseerd over, maar Isaak wist het publiek mee te krijgen. Toch wel jeugdsentiment.

Chris Isaak weet het publiek te betrekken tijdens zijn optreden op de slotdag van Bospop 2026. Foto: Martijn Lieffers.

Counting Crows brachten juist meer rust in het programma. De Amerikaanse band leunde op het vertrouwde repertoire en de kenmerkende, verhalende liedjes. Daarmee vormde het optreden een ingetogen tegenhanger van de meer uitbundige shows eerder op de dag.



Een sterk contrast kwam van OMD. De Britse groep liet horen dat elektronische muziek en synthesizers ook op een traditioneel rockfestival overtuigend tot hun recht komen. De combinatie van ervaren muzikanten, herkenbare melodieën en een moderne sound maakte het optreden tot een van de verrassende momenten van de zondag.

Ook Anouk stond op het programma. Zij kreeg het publiek zoals altijd heel goed mee en alle hits kwamen voorbij.

Lenny Kravitz sloot de zondag af als hoofdact. Daarmee kwam een einde aan een editie met een breed programma en grote namen uit verschillende generaties. Het festival was goed bezocht, maar niet uitverkocht.

Het was een topweekend!

De datums voor volgend jaar zijn nog niet bekend.

Fotobijschrift: Optredens van Chris Isaak, Counting Crows, Jett Rebel en Palaye Royale tijdens de slotdag van Bospop 2026. Foto’s: Martijn Lieffers. earplugged.nl







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