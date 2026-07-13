WMC in Kerkrade: gezellige zondagavond met Francine Recca

WMC in het Stadspark in Kerkrade op zondagavond In de lounge van het Stadspark was het zondag gezellig druk. Zangeres Francine Recca bleek een schot in de roos met haar herkenbare wereldhits. Het fijne was dat de muziek goed hoorbaar was, terwijl je ondertussen ook probleemloos kon socializen. De avond vloog voor velen voorbij. Ik spotte genoeg bezoekers die er donderdag, vrijdag en zaterdag ook al waren. Of ze nu in groepen rond een stamtafel stonden of relaxed op een loungebank zaten: er was voor ieder wat wils. Gezelligheid in een relaxte sfeer stond voorop.

© Peter Trompetter Fotografie

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