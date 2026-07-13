Milan Merckelbagh wint 7 Hours of Assen met MIB Team

HEERLEN/ASSEN – Milan Merckelbagh heeft samen met Julius Ilmberger en Ricardo Brink de 7 Hours of Assen gewonnen. Het trio van MIB Team bleef na zeven uur racen Trackdaysplanner Druijff Racing en Team Voorwinden-1 voor. In totaal verschenen 55 teams aan de start op het TT Circuit Assen.

Tijdens de kwalificatie waren de weersomstandigheden bewolkt, maar dankzij de goede conditie van het asfalt werden snelle rondetijden gereden. Team Voorwinden-1 veroverde de poleposition met WorldSBK-coureur Michael van der Mark. MIB Team kwalificeerde zich als tweede, voor Starracing.

Sterke start van MIB Team

Bij de traditionele Le Mans-start kwam Ricardo Brink uitstekend weg. Hij dook als leider de Haarbocht in. Voor Michael van der Mark verliep de start minder goed. Zijn motor wilde niet direct aanslaan, waardoor hij als laatste aan de wedstrijd moest beginnen.

Na de openingsronde ging Eddie de Boer namens Trackdaysplanner Druijff Racing aan de leiding. Brink volgde op de tweede plaats, met Kevin Mos van Starracing en Youri Jansen van RTT daarachter.

Brink heroverde al snel de eerste positie. Na ongeveer een half uur wist Van der Mark zich alsnog naar de leiding te rijden. Tijdens een rijderswissel ging het echter mis. Door een ontbrekende transponder moest Team Voorwinden-1 een extra pitstop maken. Later kwam het team ook nog ten val.

MIB Team profiteerde optimaal van de problemen bij de concurrentie en nam opnieuw de leiding. Trackdaysplanner Druijff Racing en Starracing volgden op de tweede en derde plaats.

Comfortabele voorsprong halverwege

Halverwege de endurancewedstrijd had MIB Team, ook wel de ‘Men in Black’ genoemd, een comfortabele voorsprong opgebouwd. Merckelbagh, Ilmberger en Brink hielden het tempo hoog en maakten nauwelijks fouten.

Tijdens de openingsstints van Merckelbagh kampte de motor nog met een defecte tractioncontrolsensor. Ondanks dat technische probleem wist het team de concurrentie achter zich te houden.

In de slotfase kwam de overwinning niet meer serieus in gevaar. Na zeven uur racen kwam MIB Team als winnaar over de finish. Trackdaysplanner Druijff Racing eindigde als tweede en Team Voorwinden-1 completeerde het podium.

Volgende race in Oschersleben

Milan Merckelbagh komt van 17 tot en met 19 juli opnieuw in actie. Dan rijdt hij tijdens het International Dutch Championship op het Duitse circuit van Oschersleben.

Begin augustus keert Merckelbagh terug naar hetzelfde circuit voor de volgende wedstrijd van het Euro Moto-kampioenschap.

Uitslag 7 Hours of Assen – Master Class

MIB Team – Milan Merckelbagh, Julius Ilmberger en Ricardo Brink Trackdaysplanner Druijff Racing Team Voorwinden-1 Starracing RTT

Door: Steven van Kempen/KEMCO

Foto: Jan Timmermans

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