Halve finales LVK 2027 vinden plaats in Voerendaal

De halve finales van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2027 worden op woensdag 6 en donderdag 7 januari opgenomen in Cultureel Centrum Borenburg in Voerendaal. Stichting LVK werkt voor de organisatie samen met carnavalsverenigingen De Naate uit Voerendaal en De Kaatboere uit Kunrade.

Sinds enkele jaren worden niet alleen de finale, maar ook de halve finales van het LVK op een wisselende locatie in Limburg georganiseerd. Daarbij probeert de organisatie de evenementen over de provincie te spreiden. Wanneer de finale in Midden- of Noord-Limburg plaatsvindt, worden de halve finales bij voorkeur in Zuid-Limburg gehouden.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de 51e finale van het LVK in Weert wordt gehouden. De organisatie daarvan is in handen van stadscarnavalsvereniging De Rogstaekers, in samenwerking met Stichting Bospop. Omdat de finale in Midden-Limburg plaatsvindt, is voor de halve finales gekozen voor Voerendaal.

Drie halve finales in Borenburg

In de grote zaal van Cultureel Centrum Borenburg worden drie halve finales opgenomen. Tijdens iedere halve finale worden twintig vastelaovesleedjes ten gehore gebracht.

L1 zendt de halve finales uit op vrijdag 8, 15 en 22 januari 2027. De herhalingen zijn te zien op zaterdag 9, 16 en 23 januari. Na iedere uitzending kan het publiek stemmen op de deelnemende liedjes.

De samenwerking tussen Stichting LVK en Borenburg werd onlangs officieel vastgelegd. Jeffrey Lutgens van Borenburg en LVK-voorzitter Roel Florie ondertekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Florie kijkt met vertrouwen uit naar het evenement. Volgens hem bieden het enthousiasme in Voerendaal en de samenwerking tussen beide carnavalsverenigingen en Cultureel Centrum Borenburg een uitstekende basis voor drie bijzondere halve finales voor publiek, deelnemers en kijkers.

Inzendingen openen op 11 november

Met de bekendmaking van de locaties voor de halve finales en de finale is het eerste nieuws over de 51e editie van het LVK bekend.

De route naar de finale begint op 11 november om 11.11 uur. Op dat moment opent Stichting LVK de digitale postbus op de eigen website. Tekstschrijvers en componisten kunnen vanaf dat moment hun liedje voor het nieuwe vastelaovesseizoen insturen.

De inschrijving sluit op zondag 6 december om 09.00 uur. Daarna volgt het selectieproces via de LVK-jurydag en de drie halve finales. Uiteindelijk plaatsen twintig deelnemers zich voor de finale in Weert.

Meer nieuws en informatie over het LVK 2027 is te vinden op de website van Stichting LVK.

About The Author