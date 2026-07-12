Avondexcursie door de Anstelvallei met IVN Kerkrade

Op vrijdag 17 juli 2026 organiseert IVN Kerkrade de jaarlijkse avondexcursie door de Anstelvallei. Tijdens deze bijzondere natuurwandeling ontdekken jong en oud welke dieren en planten juist in de avonduren actief worden.

Tegen het vallen van de avond lijkt de natuur langzaam tot rust te komen, maar niets is minder waar. Voor veel dieren begint de dag dan juist. Uilen en vleermuizen gaan op zoek naar voedsel, terwijl bepaalde planten hun geur verspreiden om nachtvlinders aan te trekken. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen deelnemers onderweg ook amfibieën en slakken tegenkomen.

Tijdens de wandeling besteden de gidsen aandacht aan alles wat er ’s avonds en ’s nachts in de natuur leeft. Met zaklampen wordt onder meer gekeken naar het leven in poeltjes en plassen. Zodra het donker wordt, proberen de deelnemers vleermuizen te ontdekken die boven het water of langs het wandelpad vliegen.

De avondexcursie Anstelvallei is geschikt voor jong en oud. Het is raadzaam om zelf een zaklamp mee te nemen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 juli 2026

Vertrektijd: 20.30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats bij Kasteel Erenstein

Begeleiding: Mai Arets en Corrie Meijer

Aanmelden: ivn.kerkrade@gmail.com

Deelname aan de avondexcursie Anstelvalleiis mogelijk na aanmelding via e-mail.

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