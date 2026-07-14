Bijna de helft van de Limburgse koopwoningen heeft airco: dit is waarom de provincie eruit springt

Airco’s zijn in Limburg opvallend populair. Uit onderzoek van Slimster onder 1.052 Nederlandse huiseigenaren blijkt dat bijna de helft van de Limburgse koopwoningbezitters een of meerdere airco’s in huis heeft. Daarmee ligt het aircobezit in Limburg duidelijk boven het landelijke gemiddelde.

In heel Nederland heeft gemiddeld bijna één op de drie koopwoningen een airco. In Limburg gaat het om ongeveer de helft van de onderzochte koopwoningbezitters. Het verschil met sommige andere provincies is groot. In Friesland, waar het aircobezit volgens het onderzoek het laagst is, beschikt ongeveer één op de acht koopwoningen over airconditioning.

Waarom juist zoveel Limburgers een airco hebben

Dat Limburg hoog scoort, is volgens Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, goed te verklaren.

“In Limburg krijgen huiseigenaren vaker en eerder te maken met hoge temperaturen dan in veel andere delen van Nederland. Volgens het KNMI komen zomerse dagen relatief vaak voor in het zuidoosten van het land. Daardoor wordt een airco hier sneller gezien als een praktische investering in wooncomfort.”

Voor veel huishoudens gaat het bovendien niet alleen om verkoeling tijdens een hittegolf. Moderne vaste airco’s kunnen vaak ook worden gebruikt om een woning of slaapkamer te verwarmen.

“Veel mensen denken bij een airco nog aan een apparaat dat maar een paar warme dagen per jaar wordt gebruikt,” zegt Schuurman. “In de praktijk zetten huiseigenaren een vaste airco ook in om slaapkamers tijdens warme nachten koel te houden of om in het voor- en najaar bij te verwarmen.”

Airco wordt steeds normaler in koopwoningen

Het onderzoek laat duidelijke verschillen tussen provincies zien. Limburg, Flevoland en Gelderland scoren bovengemiddeld, terwijl Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland achterblijven.

Slimster benadrukt dat de provinciale cijfers als indicatie moeten worden gezien. Het onderzoek is landelijk representatief uitgevoerd onder koopwoningbezitters, maar de aantallen per afzonderlijke provincie zijn kleiner dan de totale onderzoeksgroep.

Toch wijst het onderzoek volgens Schuurman op een bredere ontwikkeling: de airco wordt steeds minder als luxeproduct gezien.

“Zeker tijdens warme periodes merken mensen hoe snel een woning kan opwarmen. Wie zonwering, isolatie en ventilatie al op orde heeft, beschouwt een vaste airco steeds vaker als een logische volgende stap.”

Limburg koploper in aircobezit

De resultaten laten zien dat airconditioning vooral in warmere provincies terrein wint. Limburg springt daarbij duidelijk in het oog. Bijna de helft van de ondervraagde Limburgse koopwoningbezitters heeft inmiddels een of meerdere airco’s.

Dat betekent niet automatisch dat iedere woning een vaste split-airco heeft. Onder aircobezit kunnen, afhankelijk van de onderzoeksopzet, verschillende typen systemen vallen. Voor een volledige interpretatie zijn daarom ook de exacte vraagstelling en onderzoeksverantwoording van belang.

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