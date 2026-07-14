Bunkerpop gaat in 2026 niet door: organisatie richt pijlen op sterke comeback in 2027

LANDGRAAF, 14 juli 2026 – Bunkerpop vindt dit jaar niet plaats. Stichting Oefenbunker Live heeft in overleg met de gemeente Landgraaf besloten de editie van 2026 over te slaan. De organisatie wil de extra tijd gebruiken om het festival verder te ontwikkelen en in 2027 met een vernieuwde editie terug te keren.

De bouw en ontwikkeling van het nieuwe onderkomen van de Oefenbunker hebben de afgelopen periode veel tijd en aandacht gevraagd. Na overleg concludeerde de stichting dat er onvoldoende ruimte is om tegelijkertijd een festival te organiseren dat aan haar eigen ambities en kwaliteitsnormen voldoet.

Vrijwilligers, bezoekers en partners spelen een belangrijke rol in de toekomst van Bunkerpop.

Geen Bunkerpop in 2026

Volgens de organisatie is het overslaan van één editie nodig om de kwaliteit en herkenbare identiteit van Bunkerpop te bewaken. De succesvolle vorige editie liet zien dat het festival groeit. Die ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt volgens de stichting ook om een zorgvuldige voorbereiding.

Een artiest tijdens een eerdere editie van Bunkerpop.

De organisatie wil voorkomen dat onder tijdsdruk een festival wordt neergezet dat niet volledig aansluit bij waar Bunkerpop voor staat.

“Bunkerpop staat voor een laagdrempelig, authentiek en kwalitatief festival waarin alternatieve popcultuur centraal staat, met nadrukkelijke aandacht voor talentontwikkeling en beleving”, zegt Andreas Philipp, voorzitter van Stichting Oefenbunker Live. “Om deze ambitie waar te maken, hebben we besloten de tijd te nemen die nodig is om de volgende stap in de ontwikkeling van het festival te zetten.”

Organisatie werkt aan editie van 2027

De periode tot de volgende editie wordt gebruikt om het festival inhoudelijk en organisatorisch verder te versterken. Daarbij richt de stichting zich onder meer op het bereik, de maatschappelijke impact en de duurzaamheid van Bunkerpop.

Bezoekers tijdens een eerdere editie van Bunkerpop in Landgraaf.

Ook wil de organisatie nieuwe en bestaande samenwerkingen binnen Parkstad en de Euregio verder uitbouwen. Daarmee moet een stevig fundament ontstaan voor toekomstige edities.

Concrete informatie over de datum, locatie en programmering van Bunkerpop 2027 is nog niet bekendgemaakt.

Teleurstelling bij bezoekers en vrijwilligers

Stichting Oefenbunker Live begrijpt dat het besluit teleurstellend kan zijn voor bezoekers, vrijwilligers, artiesten en andere betrokkenen. De organisatie spreekt tegelijkertijd vertrouwen uit in de toekomst van het festival.

Met steun van de gemeente Landgraaf en de betrokken gemeenschap wil Bunkerpop in 2027 terugkeren met een editie die volgens de stichting sterker en toekomstbestendiger is.

foto’s Bunkerpop 2025 (Sascha Teschner)



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