Gemeente Voerendaal sluit diverse buitenwegen voor doorgaand verkeer

De gemeente Voerendaal heeft besloten om per 1 juli op diverse buitenwegen doorgaand gemotoriseerd verkeer te verbieden. Met deze maatregel wil de gemeente de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van het buitengebied verbeteren.

Volgens de gemeente worden sommige buitenwegen steeds vaker gebruikt als sluiproute. Dit kan leiden tot extra verkeersdruk, onveilige situaties en overlast voor bewoners en andere gebruikers van het gebied. Ook kunnen bermen en delen van het landschap door intensief gebruik beschadigd raken.

Meer ruimte voor bestemmingsverkeer en recreanten

De buitenwegen blijven toegankelijk voor verkeer dat daar een bestemming heeft, zoals bewoners, agrariërs en bedrijven in het gebied. Ook fietsers en wandelaars kunnen van de wegen gebruik blijven maken.

Door doorgaand verkeer te weren, verwacht de gemeente dat het aantal verkeersbewegingen afneemt. Daarmee moet meer ruimte ontstaan voor landbouwverkeer, fietsers en wandelaars. Ook kan de maatregel bijdragen aan minder geluidsoverlast en een rustiger verkeersbeeld.

Bescherming van landschap en natuur

De gemeente wil met de verkeersmaatregel ook het landelijke karakter van het buitengebied beschermen. Minder doorgaand verkeer kan de belasting van bermen en kwetsbare delen van het landschap beperken.

Verkeersregels en handhaving

De afsluiting is vastgelegd in een verkeersbesluit. Hierdoor kan de gemeente optreden tegen weggebruikers die zonder geldige reden gebruikmaken van de afgesloten wegen.

Volgens de gemeente bedraagt de boete voor ongeoorloofd gebruik van de buitenwegen minimaal €130. Voor afvaldumping kan een boete van minimaal €360 worden opgelegd. De exacte hoogte van een boete kan afhankelijk zijn van de overtreding en de geldende regelgeving.

De maatregel geldt voor twaalf deelgebieden in het buitengebied van Voerendaal. De gemeente geeft aan dat deze gebieden onder meer zijn geselecteerd op basis van verkeersdruk en de kwetsbaarheid van het landschap. Bij de voorbereiding van de maatregel is overleg gevoerd met aanwonenden.

Mogelijk een langere route

Voor sommige weggebruikers betekent de afsluiting dat zij een andere route moeten nemen. De gemeente vraagt hiervoor om begrip en medewerking. Met de maatregel wil Voerendaal het buitengebied op langere termijn veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden voor bewoners, ondernemers en recreanten.

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