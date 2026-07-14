Gezond in Mijn Streek ontvangt ruim 31.000 euro voor Roda4Vitality

KERKRADE – Stichting Gezond in Mijn Streek ontvangt 31.476 euro uit het VriendenLoterij FanFonds voor het project Roda4Vitality. Met het programma willen de stichting en samenwerkingspartner Move4Vitality inwoners van Parkstad helpen om meer te bewegen en hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.

De cheque werd in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade overhandigd aan Tim Weijers, directeur van Gezond in Mijn Streek, en Roelof van der Westen, operationeel directeur van Move4Vitality.

Persoonlijke begeleiding bij meer bewegen

Roda4Vitality richt zich op inwoners die onvoldoende bewegen en moeite hebben om zelfstandig een actiever leefpatroon op te bouwen. Deelnemers beginnen met een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken naar hun gezondheid, leefomstandigheden en mogelijkheden.

Op basis daarvan krijgen zij een individueel beweegplan. Een professional volgt de voortgang en kan het programma waar nodig aanpassen. Deelnemers kunnen volgens de initiatiefnemers ook gegevens van hun telefoon of smartwatch koppelen, zodat de begeleiding mede kan worden gebaseerd op gemeten activiteiten.

Het doel is dat deelnemers stap voor stap toewerken naar een persoonlijk beweegdoel en uiteindelijk meer regie krijgen over hun eigen gezondheid.

Voetbal als middel om inwoners te bereiken

Gezond in Mijn Streek is opgericht door Roda JC en gebruikt de bekendheid en maatschappelijke kracht van de voetbalclub om inwoners in de regio te bereiken.

“Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kunnen we nog meer verschil maken voor inwoners die het lastig vinden om voldoende te bewegen”, zegt directeur Tim Weijers. Volgens hem kan de uitstraling van Roda JC helpen om mensen te motiveren en bij het programma te betrekken.

De bijdrage wordt onder meer gebruikt om Roda4Vitality samen met Move4Vitality verder onder de aandacht te brengen bij huisartsen. Via die route wil de stichting inwoners bereiken die baat kunnen hebben bij persoonlijke ondersteuning.

Gezondheid in Parkstad verbeteren

Gezond in Mijn Streek wil met het project bijdragen aan een betere ervaren gezondheid in Parkstad. De stichting heeft als ambitie om het regionale niveau minimaal dichter bij het Limburgse gemiddelde te brengen.

De achterliggende gedachte van de organisatie is dat een vitale regio ook belangrijk is voor de toekomst van Roda JC: als het goed gaat met de regio, profiteert ook de club daarvan.

Een van de eerste bijdragen uit het FanFonds

De cheque werd namens het VriendenLoterij FanFonds uitgereikt door Josephine Lemmens, programmamanager bij het Nationaal Fonds voor de Sport.

“Roda4Vitality laat zien hoe voetbal kan worden ingezet om mensen te helpen”, aldus Lemmens. “Bewegen is belangrijk en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.”

Het VriendenLoterij FanFonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven van amateur- en profvoetbalorganisaties. Het gaat om projecten waarin voetbal wordt gebruikt om mensen samen te brengen of hun fysieke, mentale en sociale gezondheid te verbeteren.

De bijdrage aan Gezond in Mijn Streek behoort volgens de betrokken organisaties tot de eerste schenkingen uit het nieuwe fonds.

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