Een overstroming kan overal gebeuren: zo bereid je je voor

Je voorbereiden op een overstroming is belangrijk, ook wanneer het buiten droog en warm is. Hoogwater en extreme neerslag kunnen op veel plaatsen in Nederland gevaarlijke situaties veroorzaken. Met een noodpakket, een vluchtplan en duidelijke afspraken kun je sneller handelen wanneer het water stijgt.woningen, bedrijven en straten onder water. Mensen en dieren moesten worden geëvacueerd en de schade was groot.

Nederland wordt beschermd door duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen. Zonder deze maatregelen zou een groot deel van het land regelmatig overstromen. Die bescherming maakt het risico kleiner, maar kan een overstroming of ernstige wateroverlast nooit volledig uitsluiten.

Daarom is het belangrijk om je op een overstroming voor te bereiden. Door vooraf een noodpakket samen te stellen, vluchtwegen te controleren en afspraken te maken met familie en buren, kun je tijdens een noodsituatie sneller en veiliger handelen.

Kan jouw woning overstromen?

Op Overstroom ik? kun je controleren of jouw woning risico loopt bij een overstroming vanuit zee, een rivier of een groot meer. Je ziet daar ook hoe hoog het water mogelijk kan komen en welke plekken in de omgeving waarschijnlijk droog blijven.

Het is verstandig deze informatie vooraf te bekijken. Tijdens een noodsituatie kunnen internet, elektriciteit en mobiel telefoonverkeer namelijk uitvallen.

Wat moet je doen als een overstroming dreigt?

Volg altijd de berichten van NL-Alert, de veiligheidsregio en de hulpdiensten. Leg je noodpakket klaar, laad je telefoon op en zet belangrijke spullen op een hoger gelegen plek. Verlaat je woning wanneer de autoriteiten dat adviseren.

Met de volgende tien tips kun je jezelf, je woning en je omgeving beter voorbereiden.

1. Controleer het overstromingsrisico van je woning

Kijk op Overstroom ik? wat er bij een overstroming in jouw buurt kan gebeuren. Controleer hoe hoog het water mogelijk komt en waar je een veilige of droge plek kunt vinden.

Bespreek deze informatie ook met de andere bewoners van het huis.

2. Stel een noodpakket samen

Een noodpakket helpt je om de eerste dagen van een noodsituatie zoveel mogelijk zelfredzaam te blijven. Zorg in ieder geval voor:

voldoende drinkwater;

houdbaar voedsel;

noodzakelijke medicijnen;

een zaklamp en batterijen;

een radio op batterijen of met een dynamo;

een opgeladen powerbank;

warme kleding en dekens;

kopieën van belangrijke documenten;

contant geld;

verzorgingsproducten.

Bewaar het noodpakket op een plaats die snel bereikbaar is en waarschijnlijk droog blijft.

3. Leg droge en warme spullen klaar

Bij wateroverlast kun je snel nat en koud worden. Daardoor kan onderkoeling ontstaan, vooral bij kinderen, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Bewaar daarom droge kleding, handdoeken en warme dekens op een hoger gelegen plek in huis. Verpak deze spullen eventueel in waterdichte zakken of bakken.

4. Bepaal welke plek in huis het langst droog blijft

Bedenk vooraf welke kamer of verdieping bij hoogwater waarschijnlijk het veiligst is. Zet belangrijke documenten, medicijnen, elektronica en andere waardevolle spullen tijdig op deze plek.

Bewaar kostbare of onvervangbare spullen niet op de vloer van een kelder, garage of laaggelegen kamer.

5. Maak een vluchtplan

Bedenk waar je naartoe kunt wanneer je je woning moet verlaten. Spreek bijvoorbeeld met familie, vrienden of kennissen af of je tijdelijk bij hen terechtkunt.

Schrijf belangrijke adressen en telefoonnummers op papier. Je kunt deze gegevens dan ook gebruiken wanneer je telefoon leeg is of internet niet werkt.

Leg daarnaast een tas klaar met medicijnen, documenten, kleding, toiletartikelen en andere spullen die je bij een evacuatie direct nodig hebt.

6. Weet waar gas, water en elektriciteit worden afgesloten

Controleer waar de meterkast, de gasaansluiting en de hoofdkraan van het water zitten. Zo kun je snel handelen wanneer het veilig en noodzakelijk is om een aansluiting af te sluiten.

Doe dit alleen wanneer je weet hoe het moet en volg altijd de instructies van hulpdiensten of netbeheerders. Kom niet in de buurt van elektriciteit wanneer er water in de woning staat.

Ben je voor je gezondheid afhankelijk van elektrische medische apparatuur? Bespreek dan vooraf met je zorgverlener wat je bij een stroomstoring of evacuatie moet doen.

7. Maak afspraken met je buren

Buren kunnen elkaar tijdens een overstroming snel helpen. Bespreek daarom vooraf wie hulp nodig heeft en wie welke taak op zich kan nemen.

Denk vooral aan ouderen, mensen met een beperking, gezinnen met jonge kinderen en bewoners die de Nederlandse taal niet goed begrijpen.

Spreek bijvoorbeeld af wie waarschuwingen doorgeeft, wie helpt met vervoer en wie controleert of kwetsbare buurtbewoners veilig zijn.

8. Controleer je vluchtwegen

Bekijk hoe je de woning kunt verlaten wanneer de voordeur niet meer bereikbaar is. Een achterdeur, balkon, dakraam of veilige ladder kan dan een alternatief zijn.

Controleer ook verschillende routes om de buurt te verlaten. Lage wegen, tunnels en viaducten kunnen bij hoogwater snel onderlopen.

Rijd of loop nooit zomaar door stromend water. Het water kan dieper zijn dan het lijkt en putdeksels, bestrating of delen van de weg kunnen zijn verdwenen.

9. Maak een plan voor huisdieren en andere dieren

Denk vooraf na over hoe je dieren in veiligheid brengt. Zet reismanden, riemen, voer, drinkwater en medicijnen op een vaste plek.

Controleer ook of huisdieren welkom zijn op het adres waar je tijdens een evacuatie naartoe wilt. Voor grotere dieren, zoals paarden of vee, is vaak extra vervoer en opvang nodig.

Wacht niet tot het laatste moment met evacueren. Het verplaatsen van dieren kost meestal meer tijd dan verwacht.

10. Weet waar je betrouwbare informatie vindt

Zoek op in welke veiligheidsregio je woont en bewaar het adres van de regionale website. Bij dreigend hoogwater of extreme wateroverlast vind je daar actuele informatie en instructies.

Let ook op NL-Alert en luister naar de regionale rampenzender. Een radio op batterijen, zonne-energie of met een dynamo blijft werken wanneer de stroom uitvalt.

Op Denk vooruit vind je meer informatie over het maken van een noodpakket en een noodplan. Praktische adviezen over overstromingen staan op de pagina Overstroming.

Een overzicht van andere risico’s, zoals hitte, droogte, natuurbranden en stroomuitval, staat op denkvooruit.nl/risicos.

Voorbereiden op een overstroming kan veel verschil maken

De overheid en de waterschappen werken voortdurend aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater. Toch blijft het belangrijk dat inwoners ook zelf weten wat zij bij een dreigende overstroming kunnen doen.

Een goede voorbereiding voorkomt niet dat het water stijgt, maar kan wel paniek, schade en gevaar beperken. Controleer daarom nu al het risico voor je woning, stel een noodpakket samen en bespreek met je gezin en buren wat jullie tijdens een noodsituatie doen.

De overheid en de waterschappen blijven werken aan dijken, waterkeringen en andere maatregelen om Nederland tegen hoogwater te beschermen. Door zeespiegelstijging, extremer weer en zware neerslag blijft het echter belangrijk dat inwoners ook zelf weten wat zij tijdens een noodsituatie moeten doen.

Een goede voorbereiding kan paniek voorkomen, kostbare tijd besparen en de schade en overlast beperken. Wacht daarom niet tot het water stijgt, maar denk nu alvast vooruit.

Lees ook

About The Author