MSM Quartet start crowdfunding voor professioneel debuutalbum

Het MSM Quartet is een crowdfundingcampagne gestart om de professionele opname van zijn eerste album mogelijk te maken. Het kwartet kreeg in 2024 een bijzondere prijs, waarmee het de kans won om een debuutalbum uit te brengen bij het gerenommeerde platenlabel Orpheus Classical.

Voor de musici is het uitbrengen van een eigen album een langgekoesterde droom. Hoewel het label de uitgave verzorgt, moet het kwartet de professionele opname zelf financieren. Daarbij gaat het onder meer om kosten voor opnames, montage, mastering, productie, promotie en reizen.

Het MSM Quartet werd opgericht in 2018 en werkt sindsdien met veel toewijding aan een professionele carrière. De leden zijn fulltime actief als musicus en investeren zoveel mogelijk in de ontwikkeling van het ensemble. Het kwartet heeft geen management, sponsors of structurele overheidssteun.

Om het benodigde bedrag bijeen te brengen, doet het ensemble een beroep op muziekliefhebbers en andere belangstellenden.

“Elke bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij de opname van ons eerste album en betekent ontzettend veel voor ons”, laat het MSM Quartet weten.

Naast financiële steun hoopt het kwartet dat mensen de crowdfundingcampagne delen met vrienden, familie, collega’s en andere geïnteresseerden. Ook het verspreiden van de actie kan volgens de musici een belangrijk verschil maken.

Het kwartet benadrukt daarbij het belang van muziek en kunst. “Muziek brengt mensen samen, biedt ruimte voor reflectie en herinnert ons aan onze gedeelde menselijkheid.”

Doneren kan via de crowdfundingpagina van het MSM Quartet:

https://gofund.me/35e702172

Meer informatie en updates over het aankomende album zijn te vinden op www.msmquartet.com.

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