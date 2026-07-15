HeerlenWiki van start als digitale encyclopedie over Heerlen

Sinds 1 juli 2026 is HeerlenWiki online. De nieuwe digitale encyclopedie brengt de geschiedenis van Heerlen en omgeving samen in een groeiend aantal artikelen. Het platform behandelt onderwerpen die uiteenlopen van de Romeinse nederzetting Coriovallum en de mijnbouwgeschiedenis tot architectuur, openbare kunst, straatnamen en bekende inwoners.

HeerlenWiki wil uitgroeien tot een toegankelijk online naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over de stad en haar verleden. De encyclopedie is te vinden via www.heerlenwiki.nl.

Website wordt verder uitgebreid

De ingebruikname van de website op 1 juli vormt het begin van een groeiperiode. In de komende maanden voegt de redactie nieuwe artikelen toe. De makers ontwikkelen het platform technisch en inhoudelijk verder.

De officiële lancering van HeerlenWiki staat gepland voor 1 januari 2027. Tot die tijd wordt gewerkt aan het uitbreiden van de encyclopedie en het verbeteren van de website.

Historische Kring Het Land van Herle

HeerlenWiki is mogelijk gemaakt door en verbonden aan Stichting Historische Kring Het Land van Herle. De stichting zet zich al jarenlang in voor het behouden, onderzoeken en toegankelijk maken van de lokale geschiedenis.

Met de digitale encyclopedie krijgt dat werk een nieuw platform dat laagdrempelig en voor een breed publiek toegankelijk is.

Vrijwilligers gezocht

Om HeerlenWiki verder te laten groeien, is de organisatie op zoek naar vrijwilligers. Onder meer schrijvers, redacteuren, onderzoekers en mensen die historisch beeldmateriaal willen verzamelen, zijn welkom.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met HeerlenWiki om mee te werken aan het vastleggen en delen van de geschiedenis van Heerlen.

Het initiatief voor HeerlenWiki is afkomstig van Jo Linden. Ralph Franssen verzorgde de technische realisatie van de website.

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Foto: Lidia Carreno Photography

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