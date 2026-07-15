Landgraaf breidt inzet straatcoaches uit naar alle dagen van de week

De gemeente Landgraaf gaat straatcoaches voortaan zeven dagen per week inzetten. Tot en met 31 december 2027 zijn zij niet alleen van donderdag tot en met zondag actief, maar ook op maandag, dinsdag en woensdag tussen 17.00 en 23.00 uur. Vanaf het nieuwe schooljaar worden de straatcoaches bovendien ingezet bij het Brandenberg College.

Met de uitbreiding wil de gemeente jeugdoverlast verder terugdringen en jongeren eerder ondersteunen.

Straatcoaches sinds 2020 actief in Landgraaf

Landgraaf zet sinds 2020 straatcoaches in. Zij zoeken actief contact met jongeren, spreken hen aan op ongewenst gedrag en proberen overlast te voorkomen. Daarnaast signaleren ze problemen en kunnen ze jongeren, ouders en hulpverleners met elkaar in contact brengen.

Volgens de gemeente dragen straatcoaches bij aan een veilige en leefbare omgeving. Ook de geregistreerde meldingen van jeugdoverlast wijzen volgens Landgraaf op het effect van hun aanwezigheid.

In 2021 ontving de gemeente 189 meldingen van jeugdoverlast. In 2024 daalde dit aantal naar 110. In 2025 steeg het aantal meldingen naar 239. Tussen februari en augustus van dat jaar waren tijdelijk geen straatcoaches actief. Van alle meldingen hadden er 145 betrekking op deze periode.

‘Van grote waarde voor onze wijken’

Burgemeester Richard de Boer noemt de straatcoaches van grote waarde voor de Landgraafse wijken.

“Door aanwezig te zijn waar jongeren elkaar ontmoeten, kunnen zij vroegtijdig contact leggen, overlast helpen voorkomen en jongeren ondersteunen wanneer dat nodig is”, aldus De Boer. “Met deze uitbreiding investeren we bewust in een veilige en leefbare gemeente voor iedereen.”

Ook inzet bij Brandenberg College

Vanaf 24 augustus worden de straatcoaches op iedere schooldag ingezet bij het Brandenberg College. Zij zijn daar van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig, rond het tijdstip waarop de school uitgaat.

De inzet sluit aan bij een behoefte van de school. Door op en rond het schoolplein zichtbaar aanwezig te zijn, kunnen de coaches eerder contact leggen met jongeren en mogelijke overlast voorkomen. Ook moeten zij bijdragen aan een prettige en veilige omgeving rondom de school en in de wijk.

Regio Deal maakt uitbreiding mogelijk

De uitbreiding kost 267.000 euro en wordt betaald met incidentele middelen uit Regio Deal II van Stadsregio Parkstad Limburg. De extra inzet loopt vooralsnog tot en met 31 december 2027.

Met het geld wil Landgraaf blijven investeren in een preventieve aanpak van jeugdoverlast, begeleiding van jongeren en een veilige openbare ruimte.

Samenwerking met andere Parkstadgemeenten

Ook in Heerlen, Brunssum, Beekdaelen en Simpelveld zijn straatcoaches actief. De gemeenten werken over de gemeentegrenzen heen samen, omdat jeugdgroepen zich niet altijd binnen één gemeente bewegen.

Door signalen met elkaar te delen, kunnen gemeenten volgens Landgraaf sneller reageren en gezamenlijk werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de regio.

Wat doen straatcoaches?

Straatcoaches zijn professionals die zichtbaar aanwezig zijn op plekken waar jongeren samenkomen. Zij stimuleren positief gedrag, spreken jongeren aan en proberen problemen vroegtijdig te herkennen.

Daarnaast onderhouden zij contact met ouders, scholen, hulpverleners en de gemeente. Waar nodig bespreken ze signalen met andere organisaties binnen het gemeentelijke netwerk. Op die manier proberen zij escalatie te voorkomen en jongeren op tijd passende ondersteuning te bieden.

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