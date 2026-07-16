Kalibratievluchten boven regio Geilenkirchen van 20 tot en met 24 juli

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli 2026 worden op en rond de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen kalibratievluchten uitgevoerd. Tijdens deze vluchten wordt het Instrument Landing System (ILS) van de vliegbasis gecontroleerd en afgesteld.

De werkzaamheden vinden volgens de aankondiging plaats binnen de reguliere openingstijden van de vliegbasis, tussen 08.00 en 22.00 uur. Voor de metingen wordt een Beechcraft King Air 350 ingezet.

Verschillende aanvliegroutes en hoogtes

Om het landingssysteem nauwkeurig te kunnen controleren, nadert het meetvliegtuig de vliegbasis meerdere keren. Daarbij worden verschillende aanvliegroutes en vlieghoogtes gebruikt.

Hierdoor kan het toestel tijdelijk vaker dan gebruikelijk boven Geilenkirchen en omliggende plaatsen te zien of te horen zijn. De vluchten zijn bedoeld om te controleren of de signalen van het ILS correct en betrouwbaar functioneren.

Wat is een Instrument Landing System?

Een Instrument Landing System ondersteunt piloten tijdens de nadering van een landingsbaan. Het systeem geeft informatie over de juiste vliegrichting en daalhoek, zodat een vliegtuig ook bij beperkt zicht veilig kan naderen.

Vliegvelden moeten hun navigatie- en landingssystemen periodiek laten controleren om te verzekeren dat deze aan de geldende luchtvaartstandaarden blijven voldoen.

Exacte vluchttijden kunnen veranderen

De precieze momenten waarop het meetvliegtuig in actie komt, zijn vooraf niet bekend. De planning is onder meer afhankelijk van het weer, het overige vliegverkeer en operationele omstandigheden op de vliegbasis.

Daardoor kunnen de kalibratievluchten anders of op andere momenten worden uitgevoerd dan oorspronkelijk aangekondigd.

De NAVO Air Base Geilenkirchen is de thuisbasis van de NATO Airborne Early Warning and Control Force.

Bron aankondiging: NATO Airborne Early Warning & Control Force

Foto: FCS

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